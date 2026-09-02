Суд отказался отпустить из СИЗО миллиардера Кустова

Tекст: Ольга Иванова

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест Валерия Кустова и признал меру пресечения законной, передает РБК. Представитель прокуратуры выступил против изменения меры пресечения.

«Я был бы рад под домашний арест, но – как решите», – сказал Валерий Кустов, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО. Адвокат бизнесмена Вячеслав Феоктистов просил приобщить доказательства наличия у подзащитного заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, однако прокуратура возражала.

Кустов обвиняется в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. По данным источников, ущерб оценивается в 8,6 млрд рублей. Хищения связаны со средствами, выделенными на национальный проект по беспилотным системам.

Защита настаивает на отсутствии претензий со стороны Минобороны. Феоктистов представил документы об успешных испытаниях дронов и полном возмещении ущерба. По этому делу также арестованы несколько топ-менеджеров группы «Эфко» и замначальника управления Минпромторга Алла Половченя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Мещанский районный суд Москвы отправил председателя совета директоров группы «Эфко» Валерия Кустова в следственный изолятор.

На следующий день столичная инстанция арестовала генерального директора этой компании Евгения Ляшенко по делу о растрате.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в махинациях с поставками беспилотников Алексею Костылеву.