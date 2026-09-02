СК завел дело на журналистку Котрикадзе

Следственный комитет завел уголовное дело на журналистку телеканала «Дождь» (СМИ-иноагент) Екатерину Котрикадзе*, передает РИА «Новости». По данным следствия, она неоднократно нарушала закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Екатерины Котрикадзе. Она заочно обвиняется в… уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», – сообщили в пресс-службе столичного главка СК.
В феврале московский суд заочно приговорил Котрикадзе к восьми годам колонии за распространение фейков о российской армии.
Сейчас журналистка находится в международном розыске, а Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года московский суд заочно приговорил Екатерину Котрикадзе к восьми годам колонии.
Осенью прошлого года столичная инстанция арестовала телеведущую. Месяцем ранее МВД объявило журналистку в розыск.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом