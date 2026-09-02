Британские самолеты-разведчики пролетели вдоль российских границ

Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

«Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

«Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

«Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.