Ученый сравнил сход непальского ледника с атомным взрывом

Последствия схода ледника, спровоцировавшего разрушительное наводнение в Непале, оказались мощнее взрыва атомной бомбы, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор центра изучения стихийных бедствий инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари.
«Камень удерживал лед, а когда он упал, откололись и каменные, и ледяные массы, образовав лавину… Выделенная этим энергия больше, чем от атомной бомбы», – рассказал Адхикари. По его оценкам, объем сошедшей массы превышает 300 млн кубических метров.
Такой объем эквивалентен примерно 120 тыс. олимпийских бассейнов. Наводнение обрушилось на северные районы страны 26 августа после мощного потока воды с китайской стороны. Число жертв стихии достигло 1127 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали этот катастрофический паводок каскадным событием.
Эксперты объяснили причину наводнения масштабным обрушением ледника.