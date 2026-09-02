  • Новость часаЭксперт: Зеленского за терроризм ждет физическая ликвидация
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    Ненависть поляков к украинцам подпитывается страхом войны с Россией
    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины
    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией
    Путин удивился технологичности танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    Медведев: Германия заслуживает удара по военным производствам
    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ
    2 сентября 2026, 14:43 • Новости дня

    Ученый сравнил сход непальского ледника с атомным взрывом

    Мощность схода ледника в Непале превысила разрушительную силу атомной бомбы

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительного наводнения в Непале стали 1127 человек, а спровоцировавший трагедию сход огромного ледника по выделенной энергии превзошел взрыв атомной бомбы, заявил директор центра изучения стихийных бедствий инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари.

    Последствия схода ледника, спровоцировавшего разрушительное наводнение в Непале, оказались мощнее взрыва атомной бомбы, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор центра изучения стихийных бедствий инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари.

    «Камень удерживал лед, а когда он упал, откололись и каменные, и ледяные массы, образовав лавину… Выделенная этим энергия больше, чем от атомной бомбы», – рассказал Адхикари. По его оценкам, объем сошедшей массы превышает 300 млн кубических метров.

    Такой объем эквивалентен примерно 120 тыс. олимпийских бассейнов. Наводнение обрушилось на северные районы страны 26 августа после мощного потока воды с китайской стороны. Число жертв стихии достигло 1127 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали этот катастрофический паводок каскадным событием.

    Эксперты объяснили причину наводнения масштабным обрушением ледника.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    2 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Головин: «Единая Россия» обеспечит равные возможности для образования детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», зампредседателя правления ООГДДиМ «Движение Первых», Герой России Владислав Головин сообщил о намерении «Единой России» обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов страны.

    Как указал Головин во время посещения школы № 17 в Обнинске Калужской области, «Единая Россия» продолжит реализацию программ строительства, ремонта и оснащения сельских и городских школ, а также спортивных залов, говорится в сообщении на сайте партии.

    «Справедливость в образовании начинается с простого: у ребёнка из села должны быть те же возможности, что и у школьника из большого города. И первый, самый базовый шаг к этой справедливости – чтобы школа была отремонтированной, тёплой, светлой и оснащённой всем необходимым. Равные возможности для полноценного качественного образования и занятий спортом должны быть у каждого ребёнка – наша большая и важная задача», – подчеркнул Владислав Головин.

    Народная программа партии также включает в себя меры по улучшению доступности образования. Среди них – общественный контроль за удаленностью школ и детских садов, а также расширение сети групп продленного дня для учеников младших классов. Кроме того, планируется корректировка графиков работы дошкольных учреждений с учетом пожеланий родителей.

    Программа капитального ремонта школ, инициированная президентом Владимиром Путиным в 2021 году, уже позволила открыть свыше 1,7 тыс. новых учебных заведений. Капитальный ремонт прошел в более чем 6,5 тыс. школ, а свыше 800 территорий и спортивных площадок были благоустроены. За ходом работ следят общественные штабы с участием депутатов, сенаторов, педагогов и родителей, а с 2024 года к программе присоединились новые регионы.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 01:57 • Новости дня
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.

    «Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.

    Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова  предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

    Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    2 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией.

    «Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Зеленский озвучил угрозы авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России. Он заявил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться», сообщает «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.



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    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    1 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America

    Bloomberg: Вице-президент Bank of America убита при нападении на Таймс-сквер

    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America
    @ Kyle Mazza/UNF News/CNP/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер женщина с ножом смертельно ранила вице-президента Bank of America Эрин Пьяченти и напала на туриста, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию Нью-Йорка, вооруженная двумя ножами 49-летняя Памела Сиснерос напала на прохожих в центре города. Сначала женщина ранила 68-летнего туриста в живот на пересечении Западной 41-й улицы и Седьмой авеню, когда тот стоял с женой. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

    Спустя примерно 20 секунд Сиснерос нанесла смертельный удар вице-президенту Bank of America Эрин Пьяченти на 42-й улице. Очевидцы привлекли внимание полицейских, которые около четырех минут пытались заставить нападавшую бросить оружие. «Я ничего не брошу. Я лучше убью вас обоих», – заявила Сиснерос правоохранителям.

    Полицейские применили электрошокеры, но они оказались неэффективными. После этого двое сотрудников открыли огонь. Сиснерос доставили в больницу, где она скончалась. В полиции отметили, что нападавшая ранее не задерживалась, но попадала в поле зрения из-за проблем с психикой в 2018 и 2019 годах. Признаков теракта следователи не усматривают.

    Напомним, на Таймс-сквер вооруженная ножами женщина ранила двух человек.

    В июне текущего года полицейские задержали подростка после поножовщины в центре Манхэттена.

    Весной на Центральном вокзале Нью-Йорка стражи порядка застрелили нападавшего с мачете мужчину.

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    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    2 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»

    Путин предложил переименовать газопровод «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала»

    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Газопровод «Сила Сибири – 2», предназначенный для поставок газа в Китай через Монголию, может получить новое название по предложению президента России Владимира Путина, отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Министр энергетики Сергей Цивилев допустил возможность переименования газопровода, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он сообщил об изменении названия проекта.

    «Но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал его более правильно – «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки», – сказал Цивилев. Газопровод предназначен для поставок с месторождений Западной Сибири в Китай через территорию Монголии.

    Ожидается, что контракт на поставки газа будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре 2025 года. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал наличие прогресса, однако договоренности еще не финализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение обсуждения строительства газопровода профильными компаниями.

    Ранее представитель Кремля сообщил о достижении понимания по основным параметрам проекта между Москвой и Пекином.

    Президент России Владимир Путин назвал эту магистраль взаимовыгодной для обеих стран.

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    1 сентября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности вывести военную базу в Гюмри в случае запроса Армении

    Путин: Если Армении российская база не нужна, уйдем хоть завтра

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии заверил, что Россия максимально оперативно свернет военную базу в Гюмри, если Армения заявит о ее ненужности.

    «Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать», – цитирует президента РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне МИД сообщал, что Ереван не направлял Москве сигналов о закрытии военной базы в Гюмри.


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    1 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»

    Путин: Желающие нас слопать могут схлопотать и по зубам

    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии пояснил аллегорию охоты косаток на белых медведей и СВО.

    «Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – приводит слова Путина Кремль.

    При этом глава государства признался, что такая аналогия родилась спонтанно. «Если вы намекаете на то, что косатки – это Запад как бы коллективный, то я бы сказал, что косатка – конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения – это акулы империализма», – отметил президент.

    Аллегорию из мира животных Путин использовал 29 августа на встрече с педагогами, когда обсуждали суровую природу Северного полюса, где на белых медведей могут нападать косатки. «Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – сказал тогда Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил флоту наказать Европу за пиратство.

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    1 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Участниц антироссийской акции побили в Батуми

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Двух участниц антироссийской акции в центре Батуми побили проходившие мимо женщины, сообщила газета «Батумелеби» («Батумцы»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Одна из пострадавших рассказала, что проходившим не понравилась надпись на плакате «Россия – оккупант», после чего началась словесная перепалка, переросшая в драку между женщинами, которых разняла полиция.

    «Меня побили зонтиком», – сказала пострадавшая.

    В свою очередь женщина, которую обвинили в нападении на участниц акции, сказала, что те оскорбили ее ребенка.

    МВД начало следствие по статье УК «Насилие», по которой предусмотрены штраф или заключение под стражу на срок до одного года.

    Примечательно, что напавшие на участниц акции являются грузинками.

    В Батуми, как и в целом в Грузии, много туристов из России. Ранее были случаи, когда радикалы выходили с антироссийскими плакатами на пляж.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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