Минтранс сообщил об отсутствии дефицита авиатоплива в России

«Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах… Авиакомпании топливом обеспечены», – сказал Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Он добавил, что ситуация остается не идеальной, но рабочей, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что избежать нехватки топлива удалось благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации. По его словам, самолеты продолжают летать по расписанию, а возникающие сложности решаются оперативно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.
Правительство России анонсировало разработку механизмов взаимодействия властей с частными заправками для стабилизации стоимости горючего.