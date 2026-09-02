Суд взыскал с экс-солистки «Фабрики» Савельевой долг за рекламу

Tекст: Денис Тельманов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора о взыскании с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой чуть более 32 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В материалах дела уточняется, что с ответчицы взыскан долг из-за неуплаты «обязательного отчисления, предусмотренного частью 1 статьи 18.2 «Закона о рекламе»». Согласно этой норме, распространители онлайн-рекламы должны делать обязательные отчисления в бюджет.

Суд также выдал Роскомнадзору приказ на взыскание с Савельевой расходов по оплате госпошлины в размере 8 тыс. рублей.

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Роскомнадзор подал иск к бывшей солистке группы «Фабрика» Александре Савельевой.

Позже Московский арбитраж взыскал с актрисы Виктории Исаковой задолженность по обязательным отчислениям за интернет-рекламу.

Арбитражный суд Свердловской области обязал тиктокершу Дину Саеву выплатить государству долг за аналогичное нарушение.