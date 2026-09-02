Глава Роснедр предрек открытие новых крупных месторождений золота

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума сообщил о перспективах геологоразведки в стране, передает РИА «Новости».

По его словам, значительные территории остаются недостаточно исследованными.

«Территории Чукотки, Якутии и Восточной Сибири пока изучены не полностью, поэтому там вполне могут обнаружить новые крупные месторождения», – отметил глава ведомства.

Специалист пояснил, что богатые залежи золота объемом свыше 100 т чаще всего находятся в черносланцевых формациях. Подобные геологические структуры широко представлены на Дальнем Востоке и в восточной части Сибири.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии геологи открыли на Дальнем Востоке более 90 месторождений золота.

За этот же период прирост запасов данного драгоценного металла в России составил 176,6 т. Россия заняла второе место в мире по объемам добычи золота.