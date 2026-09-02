Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение на пост президента Германии

Меркель отказалась баллотироваться на пост президента ФРГ в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

Бывший канцлер Германии выступила с заявлением на презентации собственных мемуаров в Бухаресте, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнула, что совершенно не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост нового главы государства, назвав подобную перспективу нелепой.

«Что касается должности федерального президента… Это абсурд. Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет – федеральным канцлером», – отметила она. Экс-канцлер добавила, что работа была крайне тяжелой, но сейчас она счастлива возможности посвятить время другим делам.

Ранее опрос института Forsa для телеканалов RTL и ntv показал, что политик возглавила список потенциальных претендентов на высший государственный пост. При этом мнения граждан разделились: 47% сочли ее подходящим кандидатом, а 48% высказались против.

Выборы следующего президента Германии запланированы на 30 января 2027 года. Главу государства избирает Федеральное собрание сроком на пять лет. С 2017 года этот пост, предполагающий в основном представительские функции, занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии.

Сама Ангела Меркель летом отказалась от роли переговорщика Евросоюза с Россией.

Месяцем ранее бывший канцлер подтвердила пранкерам Вовану и Лексусу фиктивность Минских соглашений.