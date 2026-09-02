В Подмосковье задержали устроившего стрельбу из окна жилого дома

Об инциденте в Подмосковье сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области, передает ТАСС.
«Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна жилого комплекса», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неизвестный злоумышленник открыл огонь по детской площадке в Одинцово.
Месяцем ранее нетрезвый житель подмосковной Электростали обстрелял подростка с балкона из пневматического ружья.
В мае конфликт у жилого дома в микрорайоне Трехгорка завершился массовой дракой со стрельбой.