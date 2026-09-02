Учитель и школьник пострадали при нападении подростка в Новой Москве

Два человека получили травмы из-за нападения восьмиклассника в московской школе

Tекст: Дмитрий Зубарев

После попытки нападения подростка в школе №1392 в Новой Москве педагог и девятиклассник получили легкие травмы, передает ТАСС.

«Инцидент, произошедший сегодня в школе №1392, находится на контроле Департамента образования и науки города Москвы. Школа продолжает работу в штатном режиме. У пострадавших педагога и девятиклассника диагностированы незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Напавший восьмиклассник обучался по индивидуальной программе из-за особенностей здоровья. Ранее он не был замечен в конфликтных ситуациях, а его классный руководитель имеет квалификацию социального педагога. По словам директора школы, подросток пронес в здание холодное оружие и попытался атаковать учителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле ученица четвертого класса ранила московского учителя кухонным ножом.

В мае МВД России сообщило о предотвращении 52 нападений на учебные заведения с начала года.

Для профилактики подобных инцидентов ведомство составило типичный портрет несовершеннолетнего преступника из благополучной семьи.