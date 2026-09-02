Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»

Tекст: Катерина Туманова

«Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

«Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

«Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.