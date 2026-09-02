Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ

Вице-премьер Новак заявил об усилении защиты российских НПЗ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа по защите российских нефтеперерабатывающих заводов была усилена в последние месяцы на фоне участившихся атак, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что компании выделяют на это средства и взаимодействуют с Министерством обороны.

«Последние несколько месяцев такая работа усилена с учетом усилившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. Наши компании, соответственно, выделяют средства, взаимодействуют с Минобороны», – заявил Александр Новак на полях Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что затраты на защиту объектов энергетики велики, но оправданы, так как простой заводов приносит значительные убытки.

В настоящее время около 10% российских НПЗ находятся в стадии ремонта, однако восстановление мощностей идет в ускоренном режиме. Компании заинтересованы в скорейшем введении объектов в эксплуатацию, опережая плановые сроки.

Кроме того, плановые летние ремонты на заводах были перенесены на более поздний период. Это решение принято для обеспечения максимального выпуска топлива и бесперебойных поставок на внутренний рынок в текущий момент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул системный характер мероприятий по охране стратегических объектов.

Российское правительство поставило задачу изменить расписание плановых работ на предприятиях для исключения дефицита горючего.