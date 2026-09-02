Россияне обыграли ватерполистов из Саудовской Аравии на чемпионате мира

Встреча группового этапа прошла в хорватском Дубровнике и завершилась со счетом 3:0 по сетам в пользу россиян, передает ТАСС.
Ранее на турнире отечественные ватерполисты по пенальти одолели сборную США, а затем в аналогичной серии уступили команде Черногории.
Следующую игру российские спортсмены проведут 3 сентября против сборной Мальты. Всего за медали борются 17 национальных команд, а сами соревнования завершатся 6 сентября.
Текущий чемпионат имеет особый статус для спортивного сообщества. Это первый в истории всемирный турнир по водному поло, который проводится в формате 4х4.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в стартовом матче турнира российские ватерполисты одержали победу над американской командой в серии пенальти.
Женская национальная сборная на этом же чемпионате переиграла соперниц из Южной Африки со счетом 3:0.
Весной отечественная женская команда по водному поло завоевала золото во втором дивизионе Кубка мира на Мальте.