Россияне обыграли ватерполистов из Саудовской Аравии на чемпионате мира

Российские ватерполисты победили команду Саудовской Аравии на ЧМ в формате 4х4

Tекст: Мария Иванова

Встреча группового этапа прошла в хорватском Дубровнике и завершилась со счетом 3:0 по сетам в пользу россиян, передает ТАСС.

Ранее на турнире отечественные ватерполисты по пенальти одолели сборную США, а затем в аналогичной серии уступили команде Черногории.

Следующую игру российские спортсмены проведут 3 сентября против сборной Мальты. Всего за медали борются 17 национальных команд, а сами соревнования завершатся 6 сентября.

Текущий чемпионат имеет особый статус для спортивного сообщества. Это первый в истории всемирный турнир по водному поло, который проводится в формате 4х4.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в стартовом матче турнира российские ватерполисты одержали победу над американской командой в серии пенальти.

Женская национальная сборная на этом же чемпионате переиграла соперниц из Южной Африки со счетом 3:0.

Весной отечественная женская команда по водному поло завоевала золото во втором дивизионе Кубка мира на Мальте.