Эксперты назвали претендентов на звание главного слова года

Слова «нишевый» и «пухосос» вошли в шорт-лист премии «Слово года»

Tекст: Мария Иванова

Слова «нишевый», «газ», «прайм-эра», «ИИ», «Колобок» и «пухосос» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года 2026», передает РИА «Новости».

В этом году выбор происходит в рамках концепции «География языка». Цель проекта – найти слова, которые объединяют страну и служат маркерами идентичности регионов. Поиск стартовал 20 августа во всех субъектах России.

В финал прошли 40 слов. Среди них есть термины из новостной повестки, такие как «белые списки», «блокировка», «БПЛА» и Wildberries. Также популярны интернет-мемы: «6-7», междометие «газ» (в значении «действуй»), «пухосос», прилагательное «нишевый» и «Колобок». Впервые проект выберет слова-символы для каждого из восьми федеральных округов.

Организаторы используют три подхода для отбора: народное голосование, анализ больших данных и экспертную оценку. В рабочую группу вошли лингвисты, филологи, журналисты, деятели культуры и медиаперсоны. Победителей объявят на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№28 в октябре-ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Наталия Козловская допустила получение термином «нишевый» статуса слова года.

В прошлом году в список претендентов на это звание вошли слова «лабубу» и «пикми».