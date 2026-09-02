Депутат Сидякин рассказал о планах «Единой России» по развитию городов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«И мы будем продолжать заниматься этим вопросом, будем поддерживать конкурс малых исторических поселений, заниматься газификацией, будем развивать наши города», – заявил он в ходе дебатов на Первом канале.

При законодательной поддержке партии из ветхого и аварийного жилья уже расселили миллион человек. Жилищное строительство идет опережающими темпами: в год строится более 100 млн кв. метров жилья, что превышает показатели советского периода и 1990-х годов.

Сидякин добавил, что партия продолжит поддерживать социальную и льготную ипотеку в регионах Крайнего Севера, Дальнего Востока и новых субъектах РФ. По его словам, это служит стимулом для жилищного строительства.

Благодаря поддержке партии жилищные условия улучшили 50 млн граждан в рамках программы капремонта. Развитие коммунального хозяйства и инфраструктуры городов продолжится с использованием современных технологий, включая искусственный интеллект и беспилотный транспорт, подытожил Сидякин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» подготовила масштабный проект обновления городской инфраструктуры.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отчитался о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств.