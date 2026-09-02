Умер создатель сценария культового фильма ужасов «Пятница, 13-е»

Умер сценарист фильма «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

Tекст: Мария Иванова

Американский сценарист и писатель Виктор Миллер ушел из жизни в возрасте 86 лет, передает Variety со ссылкой на его сына.

Причина смерти кинематографиста в настоящее время не раскрывается, отмечает РИА «Новости».

«Виктор Миллер, создатель сценария классического фильма ужасов «Пятница, 13-е», скончался в Аламиде, штат Калифорния. Ему было 86 лет», – говорится в сообщении издания.

Знаменитый фильм ужасов «Пятница, 13-е» вышел на экраны в 1980 году и стал культовым. Успех картины положил начало целой франшизе, включающей сиквелы, телесериал и кроссовер с «Кошмаром на улице Вязов». Хотя Миллер не участвовал в создании большинства продолжений, именно он придумал ключевых персонажей, в том числе главного злодея Джейсона Вурхиза.

Помимо работы над фильмами ужасов, Миллер был известен как сценарист популярного американского сериала «Все мои дети». За эту работу он трижды удостаивался дневной премии «Эмми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская студия Paramount Pictures приобрела права на сценарий фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов».

В июне от осложнений скончалась звезда фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз.