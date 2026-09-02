Захарова: У конфликта США и Ирана не видно конца и края

Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

Tекст: Валерия Городецкая

Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

«Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.