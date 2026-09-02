При массированных ракетных ударах США по Ирану погибли 12 человек

Жертвами ракетных ударов США по Ирану стали 12 человек

Tекст: Мария Иванова

Не менее 12 человек погибли и десятки пострадали в результате ракетных ударов Соединенных Штатов по иранской территории, передает РИА «Новости». Атаки затронули несколько регионов исламской республики.

«Не менее 12 человек погибли при ударах США по Ирану... В трех районах неподалеку от городов Ахваз и Агаджари провинции Хузестан жертвами атак стали семь человек, еще восемь получили ранения… Пять человек погибли и 68 были ранены в результате атаки армии США на свадебную церемонию в провинции Хормозган», – сообщил иранский канал Press TV.

Кроме того, поступала информация о гибели четырех военнослужащих в провинции Керманшах и трех ополченцев на острове Луран. В ночь на среду американские силы нанесли серию массированных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции. Целями стали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки американских вооруженных сил в провинции Керманшах погибли четыре представителя Корпуса стражей исламской революции.

В качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.

В рамках новой политики сдерживания американские силы впервые атаковали два правительственных танкера Ирана в Ормузском проливе.