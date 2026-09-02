Российским всадникам вернули право выступать с национальным флагом

Tекст: Мария Иванова

Совет Международной федерации конного спорта принял решение снять ограничения с отечественных спортсменов, сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.

Помимо этого, на территории страны разрешили проводить соревнования под эгидой международной организации. Новые правила вступят в силу с 5 октября, передает ТАСС.

Для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объеме выполнять действующие минимальные квалификационные требования. Исключений или освобождений от их выполнения не предусмотрено. Международная федерация конного спорта совместно с Международным агентством по тестированию разработают план антидопингового тестирования россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к командным турнирам.

В августе Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта сняла ограничения на использование национальной символики.

В июле Европейский гимнастический союз утвердил участие отечественных спортсменов в соревнованиях с флагом и гимном.