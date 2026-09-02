Вертолет с журналистами и сотрудником избиркома опрокинулся в кювет на Сахалине

Tекст: Мария Иванова

Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от аэродрома в селе Сокол Долинского района Сахалинской области, передает ТАСС.

На борту воздушного судна находились съемочные группы местных телекомпаний и представитель региональной избирательной комиссии.

«На борту находился один сотрудник аппарата избиркома, а также четыре журналиста и три члена экипажа. Инцидент произошел за километр до аэродрома. Резко стали снижаться, сели прямо на федеральную трассу, а после опрокинулись в кювет», – сообщил представитель избиркома.

Экипаж и пассажиры обошлись без серьезных травм. Вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы для жителей труднодоступных населенных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на Сахалине и Курилах стартовало досрочное голосование в труднодоступных районах.

Несколькими днями ранее в Сахалинской области из-за технической неисправности жестко приземлился самолет Ан-3.

В мае пассажирский вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Республике Коми.