В Латвии начались масштабные военные учения стран НАТО

Масштабные военные маневры продлятся до 8 октября, передает ТАСС. В тренировках принимают участие подразделения из США, Канады, Эстонии и Литвы, а также штаб многонациональной дивизии НАТО «Север».
В ходе маневров участники отработают взаимодействие между вооруженными силами союзников и гражданскими учреждениями. Особое внимание уделят восточным регионам страны, которые граничат с Россией.
В приграничных районах планируется интенсивное использование беспилотников для выполнения различных задач. Военные также проверят системы обнаружения дронов, нарушающих воздушное пространство. Учения Namejs проходят в Латвии ежегодно с 2014 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Латвии состоялись аналогичные масштабные маневры Namejs 2025.
Канада решила сохранить свой военный контингент в прибалтийской республике до 2029 года.
В августе латвийское министерство обороны подтвердило украинское происхождение сбитого над страной беспилотника.