«Калашников» решил впервые показать модернизированный катер «Лидер-11» в Казани

Tекст: Мария Иванова

Производитель представит обновленный многофункциональный поисково-спасательный катер «Лидер-11» проекта EY-11 на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность», который пройдет в столице Татарстана с 3 по 5 сентября 2026 года, передает Telegram-канал «Калашников».

Судно гражданского назначения производится серийно с применением передовых композитных материалов и оснащено новейшей аппаратурой. Катер предназначен для проведения патрульных, поисковых и противодиверсионных операций, а также для перехвата судов-нарушителей, обеспечения водолазных работ и контроля режима судоходства.

Длина судна составляет почти 12 метров, водоизмещение достигает 8,2 т. Катер способен развивать скорость более 74 км в час благодаря двум двигателям суммарной мощностью 740 лошадиных сил. Дальность хода составляет 300 миль, а автономность плавания достигает полутора суток. Экипаж состоит из двух человек, судно может перевозить до восьми специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» спустил на воду ледокольный буксир «Нарвская застава».

Иностранные заказчики запросили у предприятия специализированные водолазные катера на базе модели «БК-16». Российские военные задействовали эти скоростные суда для уничтожения морских дронов в Черном море.