Рекордное число американцев заявило о масштабной коррупции во власти

Граждане США заявили о рекордном уровне коррупции в госаппарате

Tекст: Мария Иванова

Исследование показало резкий скачок недоверия к властям, пишет The Washington Post.

Опрос института Gallup, проведенный в мае и июне среди тысячи человек, выявил рост показателя на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Сейчас США лидируют по уровню воспринимаемой коррупции среди стран с развитой экономикой.

Наиболее заметные изменения в настроениях продемонстрировали сторонники Демократической партии. Если в период президентства Джо Байдена о масштабной коррупции заявляли 57% демократов, то после возвращения в Белый дом Дональда Трампа эта цифра выросла до 91%. При этом показатель среди республиканцев остается стабильным и составляет 83%.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис в ходе предвыборной кампании подчеркнул важность борьбы со злоупотреблениями. «Мы собираемся привлечь преступников к ответственности», – заявил политик. Эксперт Университета Джорджа Вашингтона Дэвид Саконьи отметил наличие широкого консенсуса относительно системных проблем в американской политике.

Демократы регулярно критикуют администрацию Дональда Трампа за контракты без конкурса и создание специальных фондов выплат. Однако формальных обвинений против чиновников после его возвращения на пост не выдвигалось. Сама Демократическая партия также столкнулась с громкими расследованиями, включая дело бывшего сенатора Боба Менендеса, осужденного на 11 лет тюрьмы за взятки.

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