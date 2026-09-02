ФБР начало расследование утечки в даркнет водительских прав главы Пентагона

ФБР начало расследование утечки водительских прав главы Пентагона

Tекст: Мария Иванова

Федеральное бюро расследований США начало расследование сообщений о крупной утечке данных, передает РИА «Новости».

Американский журналист Брайан Креб обнаружил в даркнете базу документов с ресурса Nexus, куда попали удостоверения личности более 170 млн человек из США и Канады.

«Меня подключили к телефонной конференции с полудюжиной агентов ФБР… В ходе этого звонка ФБР сообщило мне, что ранее сегодня их полевой офис в Новом Орлеане открыл официальное расследование явного взлома», – рассказал журналист.

Расследование затрагивает компанию IDSscan.net, предоставляющую услуги проверки данных крупным корпорациям, таким как Target, FedEx и Herz. Креб предполагает, что его права попали к злоумышленникам именно через сервис проката автомобилей. В компании подтвердили проведение проверки.

Журналист узнал об утечке 31 августа от источника. Создатели ресурса утверждали о наличии копий более 150 млн водительских прав и 10 млн удостоверений личности. При этом Креб усомнился в цифре 170 млн, так как поиск выдал около 11,5 млн результатов, в основном американских граждан. Вечером 1 сентября страница Nexus в даркнете перестала существовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет ранее разместил секретную информацию в личном мессенджере.

Весной хакеры взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Пателя.

Летом российские спецслужбы заблокировали работу нескольких теневых сервисов по продаже персональных данных граждан.