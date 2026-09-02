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    2 сентября 2026, 11:26 • Новости дня

    Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике

    ФРГ провела испытания израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду вооруженные силы ФРГ провели успешные испытания баллистической ракеты производства компании Israel Aerospace Industries в акватории Северной Атлантики.

    Факт проведения испытаний подтвердили источники в оборонных структурах, передает Reuters.

    «В среду чиновники военного ведомства сообщили об успешном испытании Германией израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике», – отмечается в публикации.

    Уточняется, что испытанная ракета произведена израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), отмечает РИА «Новости».

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост военной активности сил НАТО и Евросоюза. Москва неоднократно заявляла, что не вынашивает планов нападения на европейские государства. При этом российские власти предупреждают, что милитаризация региона лишь усиливает напряженность и препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин готовит масштабную программу по созданию арсенала дальнобойных вооружений.

    В прошлом году Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    В августе ФРГ вместе с другими странами призвала ядерные державы заранее уведомлять о запусках баллистических ракет.

    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне

    Захарова: Москва даст достойный ответ на закрытие генконсульства в Бонне

    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие власти получат достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство в Бонне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Берлин пошел на обострение отношений под надуманным предлогом, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что российские учреждения давно не давали покоя властям Германии, поэтому они придумали повод для их закрытия. При этом никаких доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Дипломат также отметила, что Берлин замаран участием в терактах и разжиганием украинского конфликта. Москва намерена дать ответ на все антироссийские решения.

    Напомним, Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига.

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

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    2 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Взрыв прогремел на вокзале немецкого Аугсбурга

    Несколько человек пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате детонации неизвестного предмета на железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга пострадали несколько человек, здание оцеплено полицией.

    Неизвестный предмет сдетонировал на главном железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В настоящее время здание транспортного узла и один из путей закрыты для пассажиров. Движение поездов существенно ограничено, а прилегающие улицы оцеплены полицией.

    Точное количество пострадавших пока остается неизвестным. Причины инцидента также не уточняются, на месте работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года полиция задержала в Аугсбурге готовившего теракт иракского беженца.В

    январе прошлого года из-за угрозы взрыва власти эвакуировали железнодорожную станцию в немецком городе Пассау.

    Осенью прошлого года спецназ нашел у гражданина Сирии в Берлине компоненты для изготовления взрывчатки.

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    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

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    1 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

    WiWo: Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий автоконцерн Volkswagen определился со сроками остановки производства на четырех ключевых заводах в Германии с целью переноса мощностей в Восточную Европу, пишет WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на внутренний отчет компании.

    Собеседники WiWo в автоконцерне, говоря о ситуации, сравнили предприятие с «Титаником», который, по их словам, уже врезался в айсберг, передает РИА «Новости».

    «Производство в Эмдене и Цвиккау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере – в 2032 году, а в Неккарзульме – в 2034 году», – говорится в публикации. Производство автомобилей планируется перенести на менее затратные площадки в Чехию, Словакию и Польшу.

    Немецкие заводы могут избежать закрытия только при условии снижения издержек с текущих 6490 евро за автомобиль до общеевропейских 2832 евро к лету 2027 года, однако эксперты считают это нереальным. Ради экономии 50 млрд евро компания также намерена ликвидировать бренд Seat, снять с производства электромобиль Porsche Taycan с 2030 года и распродать доли в 700 дочерних структурах, включая Ducati и Traton. Кроме того, запланировано сокращение нескольких тысяч управленческих должностей.

    Напомним, немецкий автогигант запланировал сокращение ста тысяч рабочих мест по всему миру.

    Позже руководство концерна решило увеличить масштаб грядущих увольнений до 120 тысяч человек.

    Для оптимизации ресурсов автопроизводитель объявил о существенном сокращении линейки выпускаемых моделей.

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    1 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

    Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    В России наблюдается тенденция к воссозданию военных училищ. Обретение самостоятельности поможет вузам улучшить подготовку первичного офицерского звена и решать задачи прикладного характера, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. 1 сентября первокурсники Высшего военно-морского училища им. Фрунзе были приведены к присяге на борту «Авроры».

    «Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

    Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

    «Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

    Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

    «Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

    Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

    Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

    Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

    Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

    Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.

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    1 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия ужесточит въезд для граждан России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль анонсировал введение дополнительных проверок для пересекающих границу россиян и закрытие столичного Русского дома ради безопасности страны.

    Берлин планирует усилить проверки прибывающих из России путешественников, передает РИА «Новости». «Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан России», – подчеркнул Вадефуль во время выступления, которое транслировал телеканал Phoenix.

    Помимо визовых ограничений, немецкая сторона намерена расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине ради «укрепления государственной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы Русского дома в Берлине.

    С 1 января 2026 года для въезда в Германию гражданам России потребовался биометрический загранпаспорт.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил о готовности Москвы принять зеркальные меры.

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    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

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    1 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Захарова заподозрила Германию в подготовке новой провокации

    Захарова спросила Германию о подготовке новой провокации в Балтийском регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила власти Германии в подготовке новой провокации совместно со странами Прибалтики.

    Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума задала вопрос о возможных планах властей Германии, передает РИА «Новости».

    Она прокомментировала инициативу немецкого министерства внутренних дел по созданию совместной с прибалтийскими странами целевой группы по борьбе с дронами.

    «Это что вообще такое?.. Они что, какую-то новую провокацию готовят? Это вопрос к Берлину. Вы готовите провокацию?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что на протяжении XX века Берлин не раз устраивал провокации, которые приводили к масштабным мировым потрясениям. По ее словам, если Германия действительно планирует подобные действия, властям страны следует осознавать степень своей ответственности. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии инициировали создание международной группы реагирования на Балтике.

    Российское посольство в Берлине выразило обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаруженного в аэропорту Лейпцига беспилотника.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отношение современных немецких властей к России с идеологией Третьего рейха.

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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