Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России в сентябре

Депутат Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%

Tекст: Мария Иванова

Парламентарий поделился своими ожиданиями на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

По его мнению, регулятор оставит показатель без изменений.

«Я думаю, что с учетом текущих проинфляционных рисков ключевая ставка будет сохранена на том же уровне – 14%. Допускаю, с небольшой долей оптимизма, снижение на 0,25 процентного пункта», – отметил политик.

На данный момент ставка составляет 14% годовых. В конце июля Центробанк снизил ее в десятый раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров предметно рассматривал варианты сохранения показателя на уровне 14,25% или даже его повышения.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Мероприятие традиционно организовано на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых.

Месяцем ранее совет директоров регулятора снизил этот показатель до 14,25%.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил об отказе от фиксированного шага смягчения монетарной политики.