Захарова рассказала о реакции Лаврова на собственный дипфейк

Захарова рассказала, что Лавров нашел дипфейк с собственным изображением

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД поделилась историей о том, как министр иностранных дел прислал ей сгенерированное нейросетью видео с его участием, передает РИА «Новости».

Случай произошел около двух лет назад, когда подобные технологии только начинали набирать популярность.

«Позвонил Сергей Викторович, говорит: «Маш, я вот тебе скинул ролик». Я говорю: «Да, Сергей Викторович, это фейк». Он говорит: «Я вот тоже подумал, что это не я», – рассказала дипломат в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Захарова обратила внимание на доступность технологий искусственного интеллекта. По ее словам, сейчас любой владелец смартфона с бесплатной нейросетью может создать поддельный материал, который визуально не отличается от настоящего.

Представитель ведомства предупредила о высокой скорости распространения дезинформации. Алгоритмы социальных сетей активно продвигают фейки из-за их сенсационности и эмоционального заряда, добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила украинские спецслужбы в распространении дипфейков с голосом Сергея Лаврова.

Ранее дипломатическое ведомство предупредило о появлении в социальных сетях сфабрикованного ролика с самой Захаровой.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал сгенерированные нейросетями видео с политиками серьезной угрозой для общества.