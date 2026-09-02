Захарова рассказала о реакции Лаврова на собственный дипфейк

Официальный представитель МИД поделилась историей о том, как министр иностранных дел прислал ей сгенерированное нейросетью видео с его участием, передает РИА «Новости».
Случай произошел около двух лет назад, когда подобные технологии только начинали набирать популярность.
«Позвонил Сергей Викторович, говорит: «Маш, я вот тебе скинул ролик». Я говорю: «Да, Сергей Викторович, это фейк». Он говорит: «Я вот тоже подумал, что это не я», – рассказала дипломат в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Захарова обратила внимание на доступность технологий искусственного интеллекта. По ее словам, сейчас любой владелец смартфона с бесплатной нейросетью может создать поддельный материал, который визуально не отличается от настоящего.
Представитель ведомства предупредила о высокой скорости распространения дезинформации. Алгоритмы социальных сетей активно продвигают фейки из-за их сенсационности и эмоционального заряда, добавила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила украинские спецслужбы в распространении дипфейков с голосом Сергея Лаврова.
Ранее дипломатическое ведомство предупредило о появлении в социальных сетях сфабрикованного ролика с самой Захаровой.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал сгенерированные нейросетями видео с политиками серьезной угрозой для общества.