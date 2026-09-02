Испанский анклав Сеута погрузился в хаос из-за наплыва мигрантов

Полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов возле городской больницы Сеуты, пишет Politico.
Ранее власти заявляли, что большинство из 72 тыс. нелегалов покинули анклав, однако реальная ситуация на улицах свидетельствует об обратном.
По словам главы испанского правительства, нелегалам, прибывшим по экономическим причинам, откажут в убежище и депортируют. «Мой сын не смог найти работу на родине», – рассказал один из марокканских мигрантов, развернувших стоянку на местном пляже.
Обстановка в городе стремительно накаляется, фиксируются столкновения между местными жителями, полицией и приезжими. Протестующие горожане начали нападать на импровизированные лагеря, а прокуратура Сеуты расследует 22 предполагаемых случая сексуального насилия над женщинами.
Для стабилизации ситуации Мадрид анонсировал выделение 309 млн евро. Эти средства направят на укрепление безопасности, поддержку бизнеса и гуманитарные нужды, чтобы вернуть спокойствие гражданам и предпринимателям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни марокканских нелегалов устроили акцию протеста в Сеуте ради получения политического убежища.
Мэр испанского анклава Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за присутствия десяти тысяч иностранцев.
Глава Мадрида Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Педро Санчеса в предательстве на фоне миграционного кризиса.