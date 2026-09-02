Сильное течение унесло четырех мужчин в Азовском море у берегов Крыма

Жертвами обратного течения у берегов Крыма стали двое мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

Чрезвычайное происшествие случилось на территории пансионата «Свет маяка», передает РИА «Новости».

Отдыхающие решили искупаться во время сильного шторма вне зоны спасательных постов. Мощное обратное течение моментально подхватило четырех человек и утащило их от берега.

Очевидцы попытались помочь тонущим людям. «Трое из них были извлечены неравнодушными гражданами до прибытия спасательных подразделений. К сожалению, двое погибли (71-летний и 59-летний мужчины), третий доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в управлении МЧС.

Судьба четвертого пропавшего туриста пока остается неизвестной. Сейчас спасатели и водолазы продолжают тщательно обследовать прибрежную зону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля сильное течение унесло двух туристов в Черное море в Сочи.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области утонул во время сильного шторма на диком пляже.

В июне мужчина и четырехлетний мальчик погибли при падении с сапборда на Волге.