NYT: Мир провалил главную климатическую цель

В ООН заявили о неизбежном превышении климатической цели в 1,5 градуса

Tекст: Мария Иванова

Мировое сообщество гарантированно превысит целевой показатель в 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением, пишет The New York Times. В

141-страничном докладе ООН подчеркивается необходимость сосредоточиться на ограничении этого превышения и последующем снижении температуры.

«Это ни в коем случае не приемлемый или предпочтительный путь», – говорится в документе. Однако, по мнению авторов доклада, это остается единственным реалистичным вариантом действий. Планета уже нагрелась примерно на 1,4 градуса, что приводит к усилению засух, наводнений и пожаров.

Для возвращения к целевым показателям потребуется масштабное удаление углекислого газа из атмосферы. План подразумевает высадку лесов на огромных территориях или использование пока не проверенных технологий. При этом даже в лучшем случае на устранение последствий одного десятилетия потепления уйдет около 50 лет.

Профессор Пенсильванского университета Майкл Манн отметил, что опасные изменения климата уже наступили, упомянув недавнее обрушение ледника в Непале. По прогнозам, при сохранении текущих тенденций к концу века температура вырастет на 2,6 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские метеорологи зафиксировали превышение доиндустриального уровня температуры на полтора градуса три года подряд.

Эксперты климатического проекта Global Carbon Budget спрогнозировали рекордный рост выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого топлива.

Президент США подписал указ о повторном выходе страны из Парижского соглашения по климату.