США атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания

Американские военные нанесли удары по иранским танкерам в Ормузском проливе

Tекст: Мария Иванова

Американские военные нанесли удары по двум правительственным танкерам Ирана в рамках серии атак, состоявшихся во вторник, передает портал Axios.

Это первый случай, когда вооруженные силы США атаковали иранские суда в ответ на нападения в Ормузском проливе, а не для предотвращения нарушения морской блокады.

По словам американских чиновников, новая политика «танкер за танкер» была одобрена президентом США Дональдом Трампом для сдерживания дальнейших атак Ирана. Во время операции было атаковано около 100 целей, включая позиции ПВО Корпуса стражей исламской революции, радарные системы и пусковые установки противокорабельных ракет.

Иранские танкеры находились у побережья к северу от линии американской морской блокады. Американские беспилотники выпустили ракеты, поразившие их машинные отделения. Ответные действия Тегерана оказались безуспешными: из 25 выпущенных баллистических ракет лишь половина достигла воздушного пространства Иордании, десять были перехвачены, а три упали без жертв.

«Иранцы не только потеряли контроль над Ормузским проливом, они также потеряли контроль над конфликтом. Сегодня они ничего не получили», – заявил американский чиновник. Белый дом подчеркнул, что удары стали ответом на недавние попытки атак на коммерческие суда и американские базы в регионе.

Иранские СМИ сообщили о гибели как минимум четырех человек и ранении 35 в результате удара по свадебной церемонии в городе Кухестак. Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс опроверг эту информацию, заявив, что американские военные никогда не делают мишенью мирных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американская боевая авиация атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

Перед этим иранские военные сбили разведывательный беспилотник США над акваторией Персидского залива.

Президент США заранее рассматривал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.