Чекунков: Минвостокразвития доложит Путину о запуске ЕТОР в Арктике

Tекст: Дарья Григоренко

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово представить Путину отчет о запуске новой экономической зоны, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы будем докладывать главе государства о выполнении его поручения о запуске единой территории опережающего развития», – заявил Алексей Чекунков в рамках сессии Восточного экономического форума.

По словам министра, новая структура объединит действующие преференциальные режимы двух макрорегионов. Основной упор планируется сделать на привлечение свежих инвестиций и внедрение передовых цифровых технологий.

Чекунков подчеркнул, что традиционные отрасли экономики не пострадают. Разработка концепции велась около года, а запуск единой территории опережающего развития запланирован на 1 января 2027 года.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание модели новой «супер-ТОР» для этих макрорегионов.

Глава государства также поручил начать новый этап развития дальневосточных территорий с экономикой будущего.