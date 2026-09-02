У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Сейсмическое событие было зафиксировано в среду, 2 сентября, примерно в 40 км к северо-востоку от Милфорд-Саунд, передает РИА «Новости».
Очаг подземных толчков находился на глубине около пяти километров.
Угроза цунами в регионе не объявлялась. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди населения к настоящему моменту не поступала.
В конце августа сейсмологи уже фиксировали активность в этом районе. Тогда произошло землетрясение магнитудой 4,8, эпицентр которого располагался в 25 км к северу от Милфорд-Саунд на аналогичной глубине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
В конце августа текущего года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у острова Тайвань.
Несколькими днями ранее специалисты отметили мощное сейсмическое событие магнитудой 7,2 на юге Перу.