Пекин выразил сожаление из-за непринятого коммюнике на заседании G20

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь выразил сожаление об отсутствии итогового документа после встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати, передает ТАСС.
«Мы обратили внимание, что на только что состоявшемся заседании [G20] стороны высказали разные мнения по соответствующим вопросам. Китай выражает глубокое сожаление в связи с тем, что по итогам этого заседания не было принято коммюнике», – заявил дипломат на брифинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент рассказал об отказе Пекина поддержать итоговое заявление с осуждением нерыночной экономики.
Соединенные Штаты перед этим пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20
В марте 2024 года участники аналогичной встречи в Сан-Паулу также отказались от принятия совместного коммюнике из-за геополитических разногласий.