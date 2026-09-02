Попова предупредила о приходе в Россию новых штаммов гриппа

Попова сообщила о риске распространения гонконгского и свиного гриппа

Tекст: Мария Иванова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о риске распространения новых вариантов гриппа в России, передает РИА «Новости».

Выступая на Восточном экономическом форуме, она отметила всплеск заболеваемости в Южном полушарии.

«В наше лето в Северном полушарии – в Южном полушарии наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу, при том что на южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа H3N2, а в азиатской части мира, в Южном полушарии наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом девятого года, гриппа H1N1», – заявила она.

Руководитель ведомства пояснила, что к нам, скорее всего, придут штаммы гонконгского и свиного гриппа, к которым у россиян нет должного иммунитета. В связи с этим она подчеркнула важность вакцинации.

По ее словам, в этом году планируется привить до 60% населения страны. Это позволит сформировать популяционный иммунитет. Попова добавила, что ситуация остается контролируемой, а уровень заболеваемости в последние годы выглядит достаточно спокойным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, состав вакцин от гриппа в России полностью изменится в предстоящем сезоне.

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала начало первой волны заболеваемости в сентябре.

Летом академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал туристам воздержаться от поездок на Бали из-за циркуляции вируса в Южном полушарии.