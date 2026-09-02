Поддубный рассказал о системе поддержки ветеранов спецоперации

Поддубный: ЕР обеспечила принятие 160 законов для поддержки ветеранов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

По инициативе «Единой России» принято 160 законов, касающихся адаптации, реабилитации, трудоустройства и переобучения бойцов, говорится в сообщении на официальном сайте «Единой России». Вопросы поддержки военнослужащих включены в Народную программу партии.

«Действует государственный фонд «Защитники Отечества». В каждом регионе организована работа филиала. Это тысячи социальных координаторов, главная задача которых – реально помогать ветеранам специальной военной операции и членам семей фронтовиков. И система действительно работает», – подчеркнул в ходе дебатов на «России 24» Поддубный.

Народная программа партии предусматривает новые меры жилищной поддержки. В ходе работы над ней удалось включить блок об обеспечении льготным жильем не только ветеранов спецоперации, но и других категорий льготников.

«Единая Россия» помогает ветеранам спецоперации адаптироваться в мирной жизни. С 1 января действует социальный контракт, и ветераны специальной военной операции могут получить деньги, чтобы развивать свой бизнес, акцентировал член Генсовета «Единой России» в ходе дебатов.

Партия совместно с «Опорой России» и Сбербанком реализует программу «СВОй бизнес». Кроме того, действует программа «Школа фермера». Среди кандидатов на выборах от «Единой России» – 80 ветеранов спецоперации. Сформированы кадровые лифты, позволяющие фронтовикам участвовать в управлении страной, в том числе через президентскую программу «Время Героев», уточнил он.

«Единая Россия» будет расширять эти возможности, подчеркнул Поддубный.