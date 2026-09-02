Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 1,8%, достигнув 881,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
При этом в ходе торгов котировки превышали отметку в 900 долларов, достигая максимума в 902,5 доллара, что зафиксировано впервые с декабря 2022 года.
Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 885,9 доллара, показав рост на 2,3%. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 866,3 доллара за тысячу кубометров. Значительное удорожание энергоносителей в Европе вызвано конфликтом на Ближнем Востоке.
В последние месяцы котировки демонстрируют высокую волатильность. По итогам июля расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 доллара за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. В последний день лета цена голубого топлива достигла 840 долларов.
Накануне биржевые котировки приблизились к уровню 854 долларов за тысячу кубометров.