Ушаков сообщил об отсутствии планов встречи Путина с главой ЦРУ

Ушаков рассказал об отсутствии планов встречи Владимира Путина и Джона Рэтклиффа в Москве, передает РИА «Новости».
По его словам, директор ЦРУ взаимодействовал исключительно с руководством российского разведсообщества.
«Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Life Александром Юнашевым.
Детали переговоров представителей российских спецслужб и Рэтклиффа остаются в тайне. Ушаков подчеркнул, что беседы носили строго конфиденциальный характер, поэтому их содержание не подлежит разглашению.
Визит главы ЦРУ в Москву состоялся 25 августа и был посвящен контактам между спецслужбами двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о немедленном докладе Владимиру Путину по итогам контактов главы ЦРУ с российскими спецслужбами.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал переговоры с Джоном Рэтклиффом стандартной рабочей практикой.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал визит руководителя американской разведки в Москву отчасти рутинной поездкой.