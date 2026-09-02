Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»

Путин предложил переименовать газопровод «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала»

Tекст: Мария Иванова

Министр энергетики Сергей Цивилев допустил возможность переименования газопровода, передает РИА «Новости».

Выступая на заседании Госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он сообщил об изменении названия проекта.

«Но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал его более правильно – «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки», – сказал Цивилев. Газопровод предназначен для поставок с месторождений Западной Сибири в Китай через территорию Монголии.

Ожидается, что контракт на поставки газа будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре 2025 года. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал наличие прогресса, однако договоренности еще не финализированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение обсуждения строительства газопровода профильными компаниями.

Ранее представитель Кремля сообщил о достижении понимания по основным параметрам проекта между Москвой и Пекином.

Президент России Владимир Путин назвал эту магистраль взаимовыгодной для обеих стран.