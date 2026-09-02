Организатор наркогруппировки получил длительный срок в Челябинске

Организатора наркогруппировки осудили в Челябинске на 17 лет колонии

Tекст: Мария Иванова

Суд в Челябинске признал организатора преступной группировки виновным в производстве, сбыте и хранении около 20 кг наркотиков в разных регионах России, передает ТАСС.

«Челябинский областной суд признал жителя области виновным по ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 (незаконные сбыт и производство наркотических средств, приобретение и хранение в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет два месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, назначен штраф в размере 500 тыс. рублей», – заявили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ в июне 2025 года. Правоохранители обнаружили подпольную химическую лабораторию по производству и расфасовке наркотиков, а также выявили места хранения запрещенных веществ. Всего из незаконного оборота изъяли около 20 кг синтетики, химические реактивы и оборудование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года сотрудники ФСБ задержали пятерых участников преступной группы с 40 кг синтетических наркотиков в Челябинской области.

Месяцем ранее полицейские ликвидировали в Карталинском районе крупнейшую нарколабораторию с 427 кг запрещенных веществ.

В апреле того же года силовики изъяли в регионе рекордную партию синтетики весом свыше 300 кг.