  • Новость часаВласти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Участие Илона Маска в шантаже России мало похоже на правду
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»
    Путин ответил на угрозы Зеленского авиакомпаниям
    Путин оценил возможность удара по объектам в Британии
    ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
    Власти объяснили действие указа о защите объектов инфраструктуры
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    2 сентября 2026, 09:10 • Новости дня

    Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа

    Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический минимум

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года, составив всего 65,39%.

    Запасы газа в европейских подземных хранилищах за месяц до традиционного начала отопительного сезона оказались на минимуме с 2011 года, передает ТАСС.

    Отбор газа в августе стал максимальным за пять лет и достиг 771 млн куб. м, тогда как закачка снизилась на 8% до 10 млрд куб. м.

    На конец августа 2026 года газохранилища Европы были заполнены лишь на 65,39%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В хранилищах находилось около 71,5 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше прошлогодних значений. «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м, однако пока Европа смогла обеспечить лишь 60% от требуемого объема. На ситуацию повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная летняя жара, увеличившая спрос на электроэнергию.

    Поставки СПГ в Европу в августе оказались одними из минимальных за последние пять лет. Потоки с европейских терминалов составили около 9,1 млрд куб. м, что на 6% меньше показателей августа 2025 года. С начала 2026 года поступления СПГ замедлились и составили порядка 90,3 млрд куб. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение почти трех недель августа уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа держался на минимальных значениях за весь период наблюдений с 2011 года.

    В середине августа запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до рекордно низких показателей.

    Ранее «Газпром» сообщил о падении объемов топлива в европейских ПХГ ниже критических минимумов прошлых лет.

    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

    Комментарии (6)
    1 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия сменила главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Анитту Хиппер на австрийца Кристиана Виганда.

    Еврокомиссия назначила нового ведущего представителя внешнеполитической службы ЕС, передает РИА «Новости». Место Хиппер, известной резкими заявлениями в адрес России, занял Виганд, ранее уже работавший в пресс-службе ЕК.

    «Мы прощаемся с Аниттой Хиппер, которая была представителем Еврокомиссии уже во время первого мандата председателя Урсулы фон дер Ляйен, а потом являлась ведущим представителем по иностранным делам», – сообщила на брифинге в Брюсселе главный представитель ЕК Паула Пиньо. Хиппер, регулярно озвучивавшая позицию ЕК по России и украинскому конфликту, на свой последний брифинг вышла в темных очках, объяснив это медицинской необходимостью.

    Новым представителем по европейской внешней политике стал австриец Кристиан Виганд. Он проработал представителем ЕК в Брюсселе около десяти лет, отвечая за различные направления, включая юстицию и верховенство права. До возвращения в брюссельскую пресс-службу Виганд занимал должность исполняющего обязанности главы представительства Еврокомиссии в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте главы евродипломатии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Российский дипломат Константин Долгов назвал бредом регулярные антироссийские заявления эстонского политика.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    @ Jilmer Postma/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 1,8%, достигнув 881,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    При этом в ходе торгов котировки превышали отметку в 900 долларов, достигая максимума в 902,5 доллара, что зафиксировано впервые с декабря 2022 года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 885,9 доллара, показав рост на 2,3%. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 866,3 доллара за тысячу кубометров. Значительное удорожание энергоносителей в Европе вызвано конфликтом на Ближнем Востоке.

    В последние месяцы котировки демонстрируют высокую волатильность. По итогам июля расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. В последний день лета цена голубого топлива достигла 840 долларов.

    Накануне биржевые котировки приблизились к уровню 854 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась ускорять выплату 90 млрд евро Киеву

    ЕК: ЕС не намерен ускорять выплату 90 млрд евро Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не намерен ускорять процесс перечисления 90 млрд евро Киеву, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

    По ее словам, запланированный объем финансирования будет распределен на два года, как и предполагалось изначально, передает ТАСС.

    «На данный момент, даже понимая все нужды Украины, мы видим, что есть большие потребности, но мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 млрд евро, которые уже являются невероятно амбициозным планом финансирования», – подчеркнула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе.

    Глава пресс-службы Еврокомиссии добавила, что выделение средств в рамках утвержденного двухлетнего плана продолжится без изменений.

    Напомним, Еврокомиссия запланировала второй транш макрофинансовой помощи Киеву на сентябрь.

    Европейский союз отказался выделять средства из этой программы на закупку американских систем Patriot.

    Страны Европы возьмут на себя обслуживание данного кредита с ежегодными выплатами процентов в размере трех миллиардов евро.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост почти до 854 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 854 долларам за тысячу кубометров, превысив отметку в 850 долларов впервые с середины марта.

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 2%, приблизившись к отметке 854 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 841,5 доллара, а к 14:14 по московскому времени достигли 853,9 доллара.

    Ранее в ходе торгов котировки доходили до 854,4 доллара. Показатель превысил отметку в 850 долларов впервые с 19 марта. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 837,2 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке стал причиной значительного подорожания энергоносителей. Средние цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В последний день лета октябрьские фьючерсы достигли уровня 831 доллара.

    Утром 1 сентября котировки поднялись до 842 долларов.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Дмитриев: Европа сейчас изолирована как никогда

    Дмитриев заявил об изоляции Европы на фоне российско-американских переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал европейских политиков изолированными от мирного процесса из-за продолжения конструктивных контактов между представителями Москвы и Вашингтона.

    Российский чиновник выразил уверенность в потере актуальности европейских элит, передает РИА «Новости».

    «Европа сейчас изолирована как никогда из-за фанатичного упорства в проведении ошибочной политики, проводимой при Байдене», – написал спецпредставитель в соцсети.

    Он подчеркнул, что сторонники конфликта остаются не у дел на фоне продолжающегося общения двух держав. По его мнению, именно переговорный процесс выступает главным условием для достижения глобального мира.

    Накануне министр финансов России Антон Силуанов встретился с американским коллегой Скоттом Бессентом в штате Северная Каролина. Стороны обсудили финансовое взаимодействие и работу в рамках Группы 20. Заместитель главы американского ведомства Эрин Браун назвала прошедшие переговоры весьма продуктивными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров Антона Силуанова со Скоттом Бессентом.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу министров продуктивной.

    Ранее Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности прямых контактов между Европой и Россией из-за энергетического кризиса.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС устранить сбои системы въезда

    ЕК обязала страны ЕС исправить проблемы с биометрической системой EES

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия обязала ряд стран Европейского союза до конца 2026 года решить технические проблемы, связанные с функционированием новой биометрической системы контроля на границах Шенгенской зоны.

    Еврокомиссия потребовала от нескольких стран Европейского союза полностью устранить проблемы с новой биометрической системой въезда и выезда (EES) до конца 2026 года, передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт отметил, что некоторые государства испытывают трудности на отдельных погранпереходах.

    «Мы находимся в контакте с теми очень немногими государствами-членами, где необходимы операционные корректировки на отдельных пунктах пересечения границы. Существует твердое общее стремление обеспечить работу системы повсеместно в соответствии с правилами, установленными регламентом о системе въезда и выезда, и именно в таком духе мы работаем вместе с государствами-членами», – заявил он.

    В настоящее время некоторые страны временно приостанавливают сбор биометрических данных для избежания очередей. Это послабление должно завершиться 6 сентября, однако восемь стран ЕС и Швейцария обратились с просьбой о его продлении. Еврокомиссия предложила помощь, но потребовала ускорить подготовку и техническое оснащение.

    Новая система EES, заменившая штампы в паспортах, начала вводиться в октябре 2025 года и полноценно заработала в апреле 2026 года. После ее запуска в крупных аэропортах образовались очереди, из-за чего пассажиры иногда не успевали на рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск новой электронной системы пограничного контроля спровоцировал серьезные трудности для пассажиров в странах Шенгенского соглашения.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить проверки на границах в периоды пиковых летних нагрузок.

    Из-за огромных очередей аэропорты Евросоюза отключили биометрический контроль для прибывающих туристов.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин заявил о надежде на преодоление кризиса в отношениях с Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее преодоление кризиса в отношениях между Москвой и европейскими странами, учитывая фундаментальные интересы обеих сторон.

    В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Киргизии Путин обсудил сложности во взаимодействии ЕАЭС и Евросоюза, передает РИА «Новости». Президент отметил несовпадение стандартов и технических норм в регулировании сельхозпродукции.

    «Мы это неоднократно проходили, попытки – еще когда у нас были более-менее нормальные отношения – договориться с европейцами о каких-то компромиссах ни к чему не привели, ни к чему», – подчеркнул Путин.

    Президент охарактеризовал европейских партнеров как жестких и упертых переговорщиков. По его словам, из-за этого сторонам не удалось найти решения почти ни по одному вопросу.

    Однако он выразил уверенность, что в будущем преодоление разногласий станет необходимым, учитывая фундаментальные интересы и взаимодополняемость экономик России и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал стремление Еревана в Евросоюз законным правом.

    В мае глава государства счел восстановление связей с европейскими странами взаимовыгодным процессом. До этого российский лидер отверг вину Москвы в текущем кризисе отношений с государствами Европы.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Евросоюз нашел новый способ отобрать замороженные активы России

    В ЕС предложили отдать замороженные активы России в новую юридическую структуру

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики планируют переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария Euroclear в специально созданную структуру для беспрепятственного финансирования Киева.

    Инициатива направлена на преодоление возражений Брюсселя против использования этих денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    «Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру», – отмечает издание.

    Эту идею активно продвигают французский депутат Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон. На прошлой неделе Луазо повторно направила соответствующее предложение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Основная часть заблокированных в Евросоюзе российских средств хранится именно в Euroclear. По информации депозитария, к концу июня на его балансе находилось около 202 млрд евро. Ранее бельгийские власти заблокировали проект использования этих денег для кредитования Украины.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен категорически отверг подобную инициативу, назвав вопрос закрытым для обсуждения. Российская сторона неоднократно называла блокировку активов незаконной и предупреждала о неизбежных судебных разбирательствах в случае их конфискации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.

    Из-за сохраняющихся разногласий между странами-участницами Евросоюз отложил дискуссию о передаче замороженных средств Киеву.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования этих резервов для поддержки Украины.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе

    Politico: Изменение климата угрожает планам ЕС по расширению ядерной энергетики

    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное обмеление европейских рек из-за летней засухи лишило атомные электростанции воды для охлаждения реакторов, поставив под угрозу многомиллиардные планы по расширению отрасли.

    Европейские планы по масштабному расширению ядерной энергетики столкнулись с непредвиденными трудностями из-за аномальной жары и засухи, пишет Politico.

    Экстремальные погодные условия привели к рекордному падению уровня воды в реках, лишив электростанции необходимого охлаждения.

    «Изменение климата делает ядерную энергетику все более непредсказуемой», – заявил профессор истории технологий Шведского королевского технологического института Пер Хегселиус.

    В августе единственная АЭС Болгарии снизила поставки, а Румыния была вынуждена остановить оба своих реактора. Венгрия сократила производство на три четверти, чтобы избежать полного отключения. Во Франции рекордное количество реакторов приостановило работу или снизило мощность.

    Даже при наличии воды повышение ее температуры вынуждает останавливать реакторы из-за экологических норм. В июне Швейцария отключила один реактор, чтобы не сбрасывать подогретую воду и не навредить местной фауне. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары, штормы и наводнения, частота которых растет.

    Несмотря на климатические риски, ядерная энергетика переживает возрождение. Европейские страны планируют увеличить мощности на 50% к середине века. Франция намерена потратить 4,3 млрд евро до 2040 года на адаптацию своих АЭС, а новые станции все чаще строят на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным обмелением рек на фоне сильной жары.

    Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ» из-за падения уровня воды в Дунае.

    Аномальные погодные условия во Франции привели к остановке трех ядерных реакторов.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»

    Каллас назвала атаку дрона в аэропорту Лейпцига государственным терроризмом

    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала инцидент с беспилотником в аэропорту Германии «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Попытка атаки на аэропорт в Германии может быть расценена как терроризм, поддерживаемый государством, передает Associated Press. Страны Европейского союза сейчас обсуждают возможные ответные меры.

    Накануне правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, произошедший 4 августа. Тогда рядом с украинским самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии удалось обезвредить. В ответ на это Берлин объявил о закрытии российского консульства и других мерах.

    «Очевидно, что это имеет все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что нам с этим делать», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Отметим, что западные чиновники регулярно обвиняют Москву в организации диверсий для дестабилизации ситуации в Европе. В связи с этим Евросоюз планирует ввести новые санкции, добавив в списки еще 1,6 тыс. лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. При этом европейские страны сохраняют осторожность, чтобы избежать открытого конфликта с ядерной державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас изначально призывала дождаться официальных результатов расследования.

    Комментарии (4223)
    2 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    FT узнала о планах Еврокомиссии раздробить дипломатическую службу Каллас

    FT: ЕК составляет планы по реформированию службы Каллас и передаче ряда функций

    Tекст: Мария Иванова

    В Евросоюзе готовят масштабную реорганизацию Европейской службы внешних связей под руководством Каи Каллас с передачей части полномочий профильным департаментам.

    Еврокомиссия рассматривает возможность передачи части функций Европейской службы внешних связей (ЕСВС) своим существующим подразделениям, передает РИА «Новости».

    По словам источников, высокопоставленные чиновники уже анализируют, какие именно полномочия могут быть интегрированы в структуру Еврокомиссии.

    «Эта инициатива не предполагает полного включения Европейской службы внешних связей… в состав Еврокомиссии в качестве гигантского директората по внешней политике; вместо этого планируется распределить существующие функции службы между различными департаментами для повышения эффективности работы», – отмечается в публикации.

    Процесс реорганизации пока находится на ранней стадии. Ожидается, что разработка планов продлится до октябрьского саммита глав Евросоюза. Общие принципы передачи полномочий могут быть утверждены к декабрю в рамках согласования бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Вне структуры Еврокомиссии останется усеченная версия ЕСВС. Она продолжит курировать миротворческие миссии Евросоюза и программы военной подготовки, подчеркнули собеседники издания. Ранее сообщалось о предложениях Франции и Германии провести масштабную реформу ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны обсуждали масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала процесс ослабления позиций руководителя евродипломатии.

    Само внешнеполитическое ведомство столкнулось с глубоким внутренним кризисом и падением морального духа сотрудников.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

    Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.

    Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

    В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

    «Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

    Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Испанский анклав Сеута погрузился в хаос из-за наплыва мигрантов

    Испанская полиция открыла огонь при разгоне лагеря мигрантов в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массовых беспорядков в Сеуте премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что в городе по-прежнему находятся около пяти тысяч нелегальных мигрантов.

    Полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов возле городской больницы Сеуты, пишет Politico.

    Ранее власти заявляли, что большинство из 72 тыс. нелегалов покинули анклав, однако реальная ситуация на улицах свидетельствует об обратном.

    По словам главы испанского правительства, нелегалам, прибывшим по экономическим причинам, откажут в убежище и депортируют. «Мой сын не смог найти работу на родине», – рассказал один из марокканских мигрантов, развернувших стоянку на местном пляже.

    Обстановка в городе стремительно накаляется, фиксируются столкновения между местными жителями, полицией и приезжими. Протестующие горожане начали нападать на импровизированные лагеря, а прокуратура Сеуты расследует 22 предполагаемых случая сексуального насилия над женщинами.

    Для стабилизации ситуации Мадрид анонсировал выделение 309 млн евро. Эти средства направят на укрепление безопасности, поддержку бизнеса и гуманитарные нужды, чтобы вернуть спокойствие гражданам и предпринимателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни марокканских нелегалов устроили акцию протеста в Сеуте ради получения политического убежища.

    Мэр испанского анклава Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за присутствия десяти тысяч иностранцев.

    Глава Мадрида Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Педро Санчеса в предательстве на фоне миграционного кризиса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Полиция ФРГ назвала замыкание под Кельном преднамеренной атакой
    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе
    «Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon начали принимать цифровые рубли
    Девятиклассник в Башкирии ударил сверстника ножом во время урока