Губернатор Орлов перечислил причины для переезда на Дальний Восток

Орлов назвал работу фактором привлечения населения на Дальний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил ключевые причины миграции на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

По его словам, привлекательность региона зависит от качества рабочих мест, доступности жилья и уровня социальной поддержки семей.

«Если брать с точки зрения демографии, а именно решение о релокации, о миграционном сальдо, то человек принимает решение переехать из региона в регион, отталкиваясь от трех основных столпов. Первый столб – это работа, все, что связано с инвестициями, с качеством рабочего места, с заработной платой», – отметил глава региона.

Орлов пояснил, что вторым важным фактором является стоимость услуг ЖКХ и доступность жилой недвижимости. В Амурской области для решения этой задачи активно применяются дальневосточная ипотека и программа арендного жилья.

Третьим условием комфортной жизни чиновник назвал развитие социальной инфраструктуры, включая школы, больницы и детские сады. Эти объекты модернизируются в рамках создания мастер-планов городов. В качестве примера успешных проектов губернатор привел космодром Восточный и город Циолковский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточные вузы зафиксировали пятикратный рост числа абитуриентов из других регионов России.

Президент Владимир Путин отметил положительную динамику притока населения в этот макрорегион.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил о переезде 24 тыс. россиян на Дальний Восток за 2024 год.