Минфин сообщил о существенном росте доли рубля в международных расчетах

Минфин зафиксировал рост доли рубля в международных расчетах за год

Tекст: Мария Иванова

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев выступил на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Непрекращающиеся попытки наших врагов снизить роль рубля в международных расчетах безуспешны. Потому что рубль за последний год только в международных расчетах вырос существенно», – заявил он во время мероприятия во Владивостоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России Владимир Путин оценил долю рубля в экспортных операциях страны в 65%.

В конце прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о росте этого показателя почти до 57%.

Осенью 2024 года глава государства зафиксировал долю российской валюты во внешних расчетах на уровне около 40%.