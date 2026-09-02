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    2 сентября 2026, 08:32 • Новости дня

    Системы ПВО сбили семь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в Max.

    Ранее Собянин сообщил, что российские военные отразили воздушную атаку на столицу и уничтожили четыре дрона.

    1 сентября мэр сообщил о 12 сбитых дронах и уничтоженных четырех. Позже количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года.

    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    31 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

    «На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

    Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    30 августа 2026, 17:52 • Новости дня
    Актер Юра Борисов покорил купол павильона «Космос» без страховки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве прошел экстремальный перформанс, приуроченный к премьере фантастического фильма «Девятая планета», в рамках которого исполнитель главной роли покорил 75-метровое здание на ВДНХ.

    Российский актер Юра Борисов совершил восхождение на купол павильона «Космос» на ВДНХ без использования страховки, передает РИА «Новости».

    Экстремальная акция была организована кинокомпанией «Централ Партнершип» в рамках третьей Московской международной недели кино.

    «В рамках III Московской международной недели кино на ВДНХ состоялся экстремальный перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета».

    Исполнитель главной роли Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона № 34 «Космос», общая высота которого составляет 75 метров», – рассказали в пресс-службе компании.

    Локация для трюка была выбрана символически. По задумке организаторов, здание на время превратилось в «Девятую планету», а само восхождение стало метафорой пути главного героя фильма, которому предстоит выйти за пределы привычного мира. Сам актер признался, что всегда мечтал прикоснуться к космосу.

    Сюжет картины «Девятая планета» строится вокруг автомеханика, у которого после травмы появляются воспоминания о службе на другой планете с удивительными пейзажами, сражениями и любимой девушкой.

    Продюсер ленты Сергей Сельянов подчеркнул, что смысл перформанса заключается в отражении судьбы героя, ищущего правду за границами обыденности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Юра Борисов официально вошел в актерский состав фильма режиссера Луки Гуаданьино.

    Незадолго до этого российский артист получил приглашение в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

    Также актер исполнит роль русского поэта в британской романтической картине.

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    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

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    31 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    Силами ПВО ликвидированы летевшие в сторону Москвы дроны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Москвы направлялись четыре дрона ВСУ, силами ПВО они были уничтожены, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В ночь на понедельник Собянин сообщал о шести уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года. Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 180 украинских БПЛА.

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    30 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Собянин сообщил о перехвате 1455 дронов на пути к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА», – сообщил Собянин в Max. Он отметил, что основная масса аппаратов была ликвидирована силами противовоздушной обороны еще на значительном удалении от города.

    Кроме того, 50 вражеских беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность столичного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 15 по 22 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 2,5 тыс. дронов на столичный регион.

    Несколькими днями ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 180 вражеских беспилотников.

    В начале августа градоначальник заявил о кратном увеличении количества запускаемых в сторону Москвы аппаратов.

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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    31 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков: Москва готова принять Зеленского для переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона по-прежнему открыта к прямому диалогу с украинским руководством для урегулирования текущего конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил неизменность позиции государства по вопросу мирного урегулирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что двери для дипломатического решения остаются открытыми.

    «Президент Владимир Путин говорил о том, что, если Владимир Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», – отметил пресс-секретарь.

    При этом формат трехстороннего саммита рассматривается исключительно как финальный этап.

    Подобная встреча потребуется лишь для закрепления уже достигнутых результатов. Сами же договоренности должны стать итогом предварительной кропотливой работы дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности организовать полноформатную встречу лидеров двух государств.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

    Представитель Кремля также прокомментировал публикацию украинским политиком открытого письма к российскому лидеру.

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    31 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Москвич получил 14 суток ареста за эксгибиционизм в метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста 53-летнему руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в начале августа. Днем гражданин дважды оголялся в вагоне поезда на Сокольнической линии: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа – на том же участке при движении в обратном направлении.

    В ходе судебного заседания москвич раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела зафиксировано его признание: «Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждение».

    При этом арестованный оспорил одну из деталей протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.

    В июле Тверской суд назначил десять суток ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    Днем позже суд арестовал на десять суток снимавшего прохожих под юбками мужчину.

    Немногим ранее Тушинский суд отправил под административный арест гулявшую голой по столице блогершу.

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    31 августа 2026, 02:46 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты шесть дронов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили атаки более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

    Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГМИИ имени А. С. Пушкина временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сроки возобновления работы будут известны позднее, сообщили в пресс-службе музея.

    ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

    Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

    Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

    В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.

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    1 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве

    МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник, 1 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия с сильным дождем и порывистым ветром, сообщили в МЧС России.

    Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.

    В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

    Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

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    31 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении фиолетовой ветки метро

    Собянин: Фиолетовую ветку метро продлят до Куркино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганско-Краснопресненскую линию московского метрополитена продлят в район Куркино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В своем канале в мессенджере Max Собянин написал, что Таганско-Краснопресненскую линию продлят за МКАД, построив новый подземный участок длиной более пяти километров с двумя станциями.

    «Куркино – район Москвы за МКАД, к которому примыкают подмосковные города Красногорск и Химки. Долгие годы местные жители просили протянуть метро – ближайшие к ним станции «Планерная» и «Ховрино» находятся в соседних районах», – отметил глава города. Он добавил, что длина нового подземного участка составит 5,1 км.

    Проектные названия будущих станций – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Точное расположение остановок определят позднее. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для 350 тыс. человек, проживающих и работающих в Куркино, Химках и Путилково. Около 150 тыс. жителей получат метро в шаговой доступности.

    Градоначальник также подчеркнул, что дорога в центр Москвы станет почти в два раза быстрее. Например, поездка до Белорусского вокзала займет 30 минут вместо одного часа.

    Ранее Собянин утвердил планы продления синей ветки метро за МКАД до района Восточный.

    До этого градоначальник объявил о строительстве новых участков Филевской и Сокольнической линий.

    В конце прошлого года столичные власти наметили возведение двух новых станций на Ярославском шоссе.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Аэропорт Внуково ограничил прием и отправку рейсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы и обслуживает рейсы только по согласованию с профильными ведомствами ради безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Работа столичного аэропорта осуществляется в особом режиме из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в Росавиации.

    Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов. Уточнить информацию об изменениях в графике полетов можно через онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа аэропорт Внуково уже переходил на работу с рейсами по согласованию. Аналогичный режим работы авиагавани вводился 20 августа.

    В мае временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров действовали сразу в четырех столичных аэропортах.

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    31 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    В Кремле одобрили усилия посредников по урегулированию украинского конфликта

    Песков: Россия одобряет усилия любых стран по урегулированию на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва готова поддержать любые государства, способные внести реальный вклад в завершение боевых действий, несмотря на текущее нежелание Киева идти на контакт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона положительно оценивает инициативы государств, готовых помочь в разрешении кризиса, отметил Песков, передает ТАСС.

    «Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад в урегулирование, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Он также обратил внимание на активную позицию Турции. По словам Пескова, Анкара неизменно демонстрирует готовность оказать содействие в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на турецкой территории.

    Несколькими днями ранее представитель Кремля назвал мирный путь предпочтительным для достижения целей спецоперации.

    В начале августа Анкара передала сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия.

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