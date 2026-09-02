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    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига
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    2 сентября 2026, 08:26 • Новости дня

    Взрыв прогремел на вокзале немецкого Аугсбурга

    Несколько человек пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате детонации неизвестного предмета на железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга пострадали несколько человек, здание оцеплено полицией.

    Неизвестный предмет сдетонировал на главном железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В настоящее время здание транспортного узла и один из путей закрыты для пассажиров. Движение поездов существенно ограничено, а прилегающие улицы оцеплены полицией.

    Точное количество пострадавших пока остается неизвестным. Причины инцидента также не уточняются, на месте работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года полиция задержала в Аугсбурге готовившего теракт иракского беженца.В

    январе прошлого года из-за угрозы взрыва власти эвакуировали железнодорожную станцию в немецком городе Пассау.

    Осенью прошлого года спецназ нашел у гражданина Сирии в Берлине компоненты для изготовления взрывчатки.

    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне

    Захарова: Москва даст достойный ответ на закрытие генконсульства в Бонне

    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие власти получат достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство в Бонне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Берлин пошел на обострение отношений под надуманным предлогом, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что российские учреждения давно не давали покоя властям Германии, поэтому они придумали повод для их закрытия. При этом никаких доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Дипломат также отметила, что Берлин замаран участием в терактах и разжиганием украинского конфликта. Москва намерена дать ответ на все антироссийские решения.

    Напомним, Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига.

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

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    1 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

    WiWo: Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий автоконцерн Volkswagen определился со сроками остановки производства на четырех ключевых заводах в Германии с целью переноса мощностей в Восточную Европу, пишет WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на внутренний отчет компании.

    Собеседники WiWo в автоконцерне, говоря о ситуации, сравнили предприятие с «Титаником», который, по их словам, уже врезался в айсберг, передает РИА «Новости».

    «Производство в Эмдене и Цвиккау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере – в 2032 году, а в Неккарзульме – в 2034 году», – говорится в публикации. Производство автомобилей планируется перенести на менее затратные площадки в Чехию, Словакию и Польшу.

    Немецкие заводы могут избежать закрытия только при условии снижения издержек с текущих 6490 евро за автомобиль до общеевропейских 2832 евро к лету 2027 года, однако эксперты считают это нереальным. Ради экономии 50 млрд евро компания также намерена ликвидировать бренд Seat, снять с производства электромобиль Porsche Taycan с 2030 года и распродать доли в 700 дочерних структурах, включая Ducati и Traton. Кроме того, запланировано сокращение нескольких тысяч управленческих должностей.

    Напомним, немецкий автогигант запланировал сокращение ста тысяч рабочих мест по всему миру.

    Позже руководство концерна решило увеличить масштаб грядущих увольнений до 120 тысяч человек.

    Для оптимизации ресурсов автопроизводитель объявил о существенном сокращении линейки выпускаемых моделей.

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    1 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия ужесточит въезд для граждан России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль анонсировал введение дополнительных проверок для пересекающих границу россиян и закрытие столичного Русского дома ради безопасности страны.

    Берлин планирует усилить проверки прибывающих из России путешественников, передает РИА «Новости». «Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан России», – подчеркнул Вадефуль во время выступления, которое транслировал телеканал Phoenix.

    Помимо визовых ограничений, немецкая сторона намерена расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине ради «укрепления государственной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы Русского дома в Берлине.

    С 1 января 2026 года для въезда в Германию гражданам России потребовался биометрический загранпаспорт.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил о готовности Москвы принять зеркальные меры.

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    1 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Захарова заподозрила Германию в подготовке новой провокации

    Захарова спросила Германию о подготовке новой провокации в Балтийском регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила власти Германии в подготовке новой провокации совместно со странами Прибалтики.

    Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума задала вопрос о возможных планах властей Германии, передает РИА «Новости».

    Она прокомментировала инициативу немецкого министерства внутренних дел по созданию совместной с прибалтийскими странами целевой группы по борьбе с дронами.

    «Это что вообще такое?.. Они что, какую-то новую провокацию готовят? Это вопрос к Берлину. Вы готовите провокацию?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что на протяжении XX века Берлин не раз устраивал провокации, которые приводили к масштабным мировым потрясениям. По ее словам, если Германия действительно планирует подобные действия, властям страны следует осознавать степень своей ответственности. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии инициировали создание международной группы реагирования на Балтике.

    Российское посольство в Берлине выразило обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаруженного в аэропорту Лейпцига беспилотника.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отношение современных немецких властей к России с идеологией Третьего рейха.

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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    1 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Берлине вызван в МИД ФРГ из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге, сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    Вадефуль распорядился пригласить российского дипломатического представителя для обсуждения ситуации с появлением беспилотного летательного аппарата над Лейпцигом, передает РИА «Новости».

    «Я отдал распоряжение вызвать российского посла. Эта встреча проходит прямо сейчас», – заявил Вадефуль во время пресс-конференции. Выступление главы министерства транслировал телеканал Phoenix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривают возможность закрытия генерального консульства России в Бонне из-за инцидента с беспилотником.

    Берлин планирует возложить на Москву ответственность за происшествие в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

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    1 сентября 2026, 17:14 • Новости дня
    Spiegel: Берлин изучает возможность закрытия российского генконсульства в Бонне

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии рассматривают возможность закрытия генерального консульства России в Бонне и высылки дипломатических работников из-за инцидента с беспилотником, пишет Spiegel.

    Правительство ФРГ обсуждает ответные меры после происшествия с дроном в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС. Журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщает о вероятном закрытии генконсульства России в Бонне. Также рассматривается высылка российских дипломатов.

    Издание отмечает возможную приостановку работы Русского дома в Берлине.

    В связи с инцидентом в Лейпциге, по данным издания, ожидается совместное выступление министров внутренних и иностранных дел Германии. Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль представят результаты расследования инцидента и объявят о дальнейших шагах правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал пригрозить России поставками ракет Taurus из-за инцидента в Лейпциге.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о наличии зацепок для поиска организаторов этой диверсии.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о деятельности Русского дома в Берлине.

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    1 сентября 2026, 22:38 • Новости дня
    Сотрудникам генконсульства в Бонне и Русского дома предписали покинуть ФРГ

    В генконсульстве России в Бонне сообщили о требовании покинуть ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине вместе с семьями срочно покинуть страну.

    Сотрудникам российского генконсульства в Бонне, работникам Русского дома и членам их семей предписано оперативно покинуть территорию Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал посольства в Берлине.

    «Всем сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ», – сказано в официальном заявлении дипмиссии.

    Во вторник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о расторжении договора, который регулирует работу Русского дома в Берлине.

    Он объяснил решение необходимостью укрепления национальной безопасности. Поводом для этого стал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    МИД Бельгии объявил о вызове российского посла

    МИД Бельгии вызвал российского посла из-за дрона в Лейпциге

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о серьезной озабоченности инцидентом в аэропорту Лейпцига, в связи с чем вызвал посла России в министерство.

    «Как государство-член ЕС и союзник НАТО, Бельгия полностью солидарна с Германией, и я полностью поддерживаю меры, объявленные моим немецким коллегой», – написал он в соцсети Х.

    Прево добавил, что «распорядился вызвать российского посла», после чего добавил пространное объяснение о необходимости защищаться от России, которая «не может проводить такие операции в наших странах без последствий».

    Он пообещал обсудить ситуацию с европейскими коллегами на встрече в формате Гимних в Ирландии завтра.

    «Такими операциями» Прево называет обнаружение беспилотников вблизи аэропорта Лейпцига, третий из которых оказался со взрывчаткой. Следователи  выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы. Ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Неизвестные пытались атаковать подстанцию в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Экстренные службы Германии обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге, предотвратив масштабное отключение энергии, пишет газета Markische Allgemeine Zeitung.

    Злоумышленники планировали атаковать энергетический объект Турнов/Прайлак около угольной электростанции Яншвальде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Markische Allgemeine Zeitung. Целью нападения должен был стать масштабный сбой в работе предприятия.

    «На подстанции Турнов/Прайлак, расположенной недалеко от электростанции Яншвальде..., сотрудники экстренных служб обнаружили и обезвредили на месте несколько устройств для запуска ракетных снарядов», – говорится в сообщении немецкого издания.

    Уточняется, что пусковые установки оказались самодельными. Несмотря на предотвращение атаки, несколько линий электропередачи получили повреждения.

    Масштабного отключения света не произошло, полиция пока не дала официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа немецкая полиция начала расследование диверсии на железнодорожных коммуникациях в Баден-Вюртемберге.

    В январе глава МВД ФРГ Александр Добриндт обвинил леворадикальные группировки в поджоге столичного кабельного моста.

    В прошлом году из-за возгорания опор высоковольтной линии электропередачи без света остались 50 тыс. берлинских домохозяйств.

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