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    2 сентября 2026, 08:24 • Новости дня

    Губернатор Орлов назвал раскопки динозавров главной фишкой Благовещенска

    Власти Амурской области решили привлекать туристов из КНР раскопками динозавров

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Амурской области Василий Орлов планирует превратить Благовещенск в главную точку притяжения китайских путешественников с помощью уникальных палеонтологических находок и трансграничной канатной дороги.

    Глава региона рассказал о планах развития туристической привлекательности Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    По его словам, город активно развивает уникальные объекты для создания комфортной точки входа гостей из соседних стран.

    «Туризм – это эмоции, люди платят за эмоции. Мы хотим запустить туристов из Китая, переехать по этой канатной дороге, потому что это само по себе уже эмоции, посмотреть вот в Благовещенске, дальше направиться в те или иные наши территории», – сказал Василий Орлов.

    Руководитель области отметил высокую популярность открывшегося в 2026 году музея динозавров, который за три месяца посетили 50 тыс. человек. Раскопки древних ящеров стали настоящей визитной карточкой города, ведь именно там нашли единственный в мире целый скелет амурозавра.

    Помимо палеонтологии, внимание путешественников привлекает крупнейшая в Евразии аллея фонтанов, насчитывающая 2700 струй. Сейчас в городе возводятся современный многофункциональный экспоцентр и пятизвездочные гостиницы для обеспечения высокого уровня сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Амурской области анонсировали создание трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ.

    В регионе ведется строительство нового международного пешеходного пункта пропуска для этого объекта.

    В мае в Благовещенске состоялось открытие российско-китайского экономического форума «Амурэкспо».

    31 августа 2026, 12:35 • Новости дня
    В Грузии возмутились нудистами из России

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ряд инцидентов с нудистами из России зафиксирован на общественных пляжах Аджарии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания «Батумелеби» («Батумцы»), в одном из случаев отдыхающие сами заставили нудиста надеть плавки, в другом – вызвали полицию.

    Наконец, одного туриста-нудиста местные подростки сначала оскорбили словесно, а затем забросали его автомобиль камнями, сообщила газета.

    Газета отмечает, что нудизм подпадает под административный кодекс Грузии как неподобающее поведение в общественных местах и карается штрафом до 200 лари (около 77 долларов).

    Нудистских пляжей в Грузии нет.

    В конце июля на российскую туристку напали в Телави во время свадьбы в местном отеле.

    Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 825, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 380), на третьем – Армении (360 050).

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    31 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин: Россия готова ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при условии заинтересованности Пекина в этой инициативе, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство иностранных дел Китая отметило положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за продление этого формата на постоянной основе.

    Москва и Пекин договорились продолжить совместную работу по упрощению взаимных поездок граждан.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    30 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    SMP: Китай планирует использовать Иртыш и Обь для выхода в Арктику

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая изучают возможность создания нового торгового пути в Арктику по рекам Иртыш и Обь для обхода западных санкций и морских блокад, сообщает газета South China Morning Post.

    Газета South China Morning Post пишет, что Китай изучает перспективы создания нового грузового маршрута по рекам Иртыш и Обь, передает РИА «Новости». Данный путь позволит получить альтернативный доступ к Арктике и минимизировать риски, связанные с американским влиянием.

    Иртыш берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, протекает через Казахстан и впадает в российскую Обь, которая выходит в Северный Ледовитый океан. Новый речной маршрут может открыть доступ к стратегически важным ресурсам арктического региона.

    «Что еще важнее, в отличие от традиционных морских узких мест, таких как Малаккский и Берингов проливы, этот маршрут позволит избежать военно-морской блокады со стороны стран Запада, наблюдения со стороны береговой охраны иностранных государств и санкций со стороны США», – говорится в публикации издания.

    По мнению экспертов, проект поможет связать сибирские регионы с рынком Китая. Это отвечает интересам России по снижению зависимости от европейских транспортных путей в условиях западных санкций.

    Превращение рек в торговую артерию потребует решения ряда сложных задач. Суровые сибирские зимы приводят к замерзанию водоемов на срок до шести месяцев, а для прохода крупных барж потребуются масштабные дноуглубительные работы.

    Власти Омской области сообщили о заинтересованности китайских партнеров в развитии трансграничных перевозок по реке Иртыш.

    Пекин активно осваивает Северный морской путь для торговли с Россией и Европой.

    Сложная международная обстановка ускоряет запуск круглогодичного коммерческого судоходства по северным широтам.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин прибыл в Киргизию с государственным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Бишкек с государственным визитом, в аэропорту его торжественно встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 30 августа прибыл с государственным визитом в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В международном аэропорту Манас лидера Китая и первую леди КНР Пэн Лиюань встретили президент Киргизии Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. В соответствии с протоколом на месте встречи вывесили государственные флаги двух стран, расстелили ковровую дорожку и выстроили почетный караул.

    Девушки в национальных киргизских костюмах преподнесли высоким гостям традиционные угощения – боорсоки и мед, которые символизируют местное гостеприимство. Торжественную атмосферу дополнили выступления военного оркестра, национальных ансамблей, детского хора и молодых исполнителей. Особым символом дружбы двух народов стало исполнение детьми музыкальной композиции на киргизском и китайском языках.

    Министерство иностранных дел КНР анонсировало поездку Си Цзиньпина на саммит ШОС в Бишкек.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о запланированной встрече Владимира Путина с китайским лидером на полях этого мероприятия.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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    31 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире

    Востоковед Островский: ШОС стал центром продвижения идей мирового большинства

    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Шанхайская организация сотрудничества приобретает все большее значение в мировой политике и формирует новую архитектуру международных отношений, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Островский. Залогом успеха сотрудничества России в рамках ШОС стали личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В понедельник в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже стала альтернативой западным международным институтам, которые долгое время претендовали на некую глобальность и абсолютизм. В отличие от Европы, где во многих странах наблюдается кризис власти и экономический спад, участники ШОС демонстрируют умение поддерживать стабильный политический курс и экономику», – сказал востоковед Андрей Островский.

    По мнению эксперта, ШОС постепенно превращается в самостоятельный центр международного влияния, а Россия получает возможность продвигать через него собственное видение будущего мирового порядка.

    «Можно с уверенностью сказать, эта организация уже превратилась в авторитетное объединение, с помощью которого Россия участвует в строительстве новой архитектуры международных отношений. Фактически, именно ШОС стал центром продвижения идей и взглядов государств мирового большинства», – подчеркнул он.

    Одним из главных инструментов такого взаимодействия становятся личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В этом смысле встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди имеют значение далеко за пределами протокольных мероприятий.

    «Неслучайно встречи Путина с другими лидерами оказались событием глобального масштаба, за которыми пристально следят даже в тех странах, которые далеки от сотрудничества с организацией. У нее колоссальный потенциал: речь идет о десяти государствах, совокупно представляющих почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. То есть возможностей для совместного развития – невероятное множество», – пояснил собеседник.

    При этом речь идет не только о политической координации. Россия последовательно переводит контакты с крупнейшими азиатскими державами в практическую плоскость – от энергетики и транспорта до торговли, образования и гуманитарных связей.

    «Это особенно заметно по доверительному контакту Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди. Встречи этих лидеров прошли в конструктивном ключе с заделом на реализацию масштабных проектов», – уточнил эксперт.

    Так, одним из направлений российско-китайского сотрудничества остается развитие Северного морского пути. «Простор для сотрудничества огромен. Пекин заинтересован в продолжении развития партнерства в рамках СМП. За счет отмены визового режима налаживаются и гуманитарные связи двух стран – турпоток в обе стороны стремительно растет. Не стоят на месте и контакты с Нью-Дели: мы усиленно работаем над повышением товарооборота и продолжаем налаживать связи в образовании», – заключил Островский.

    Напомним, в Бишкеке стартовал 26-й саммит ШОС, приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии собрались лидеры десяти государств-участниц объединения, а также руководители 15 стран, имеющих статус партнеров по диалогу. На полях мероприятия Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы будут лишь укрепляться: «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему». Российский президент также дал высокую оценку двустороннему диалогу, добавив, что в его основе лежат традиции дружбы, уважения и суверенитета.

    Сотрудничество России и Китая успешно развивается по многим направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике. В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

    Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести его на постоянную основу: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 43% за счет безвизового режима.

    Что касается контактов с Индией, то Путин подчеркнул: товарооборот между странами увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%. Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 тыс. человек.

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    31 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о превращении ШОС в полноценную международную организацию

    Путин: ШОС стала полноценной международной организацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Шанхайская организация сотрудничества приобрела статус полноценного международного объединения, играющего ключевую роль в поддержании глобальной стабильности на фоне растущей мировой неопределенности, заявил президент России Владимир Путин.

    Шанхайская организация сотрудничества стала полноценной международной структурой, заявил Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что объединение создавалось по совместной инициативе Москвы и Пекина.

    «Мне очень приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, носит уже явно международный характер в самом широком смысле этого слова. Шанхайская организация сотрудничества превратилась в полноценную международную организацию», – подчеркнул российский лидер.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил важную стабилизирующую роль ШОС в условиях стремительных мировых изменений и растущей неопределенности. По словам китайского лидера, несмотря на непредсказуемость глобальных процессов, стремление стран к миру и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным. Он добавил, что объединение выполняет ключевую миссию по поддержанию стабильности и содействию развитию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал серию двусторонних переговоров с главами государств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продовольственную безопасность центральной темой текущего саммита.

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    31 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на китайском языке перед началом двусторонних переговоров в Бишкеке.

    «Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

    После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин сообщил о резком росте турпотока между Россией и Китаем

    Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% за полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Введение безвизового режима привело к увеличению туристического обмена между Россией и Китаем на 43% за первые шесть месяцев текущего года, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС сообщил о значительном росте туристического обмена между странами, передает РИА «Новости».

    «Турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43%», – отметил российский лидер. По его словам, столь заметный рост стал возможен благодаря успешной практике применения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об увеличении количества китайских гостей в России.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль обоюдного безвизового режима.

    Минтранс сообщил о росте пассажирских авиаперевозок между странами почти наполовину.

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    31 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке отличилась высоким уровнем взаимного доверия и была посвящена преимущественно вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.

    «Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.

    Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.

    При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС.

    Во время майского визита в Пекин президент России назвал переговоры с китайским коллегой содержательными.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь оценил прошедшую весеннюю встречу глав государств как плодотворную.

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