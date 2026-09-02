Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Азербайджане

Минувшей ночью вблизи села Низами Геранбойского района Азербайджана произошел инцидент на военном объекте, передает РИА «Новости».
Возгорание на складе боеприпасов привело к детонации.
«Минувшей ночью вблизи села Низами Геранбойского района на складе боеприпасов произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром… Ситуация была взята под контроль, а жители близлежащих территорий эвакуированы. Пострадавших нет», – говорится в совместном сообщении министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел республики.
В настоящее время специалисты выясняют точные причины произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в офисном здании в Баку произошел взрыв.