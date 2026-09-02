  • Новость часаЗахарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
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    Российский автопром борется с зависимостями
    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры
    Путин: Если Армении российская база не нужна, уйдем хоть завтра
    2 сентября 2026, 08:10 • Новости дня

    Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Азербайджане

    Склад боеприпасов взорвался на западе Азербайджана из-за ночного пожара

    Tекст: Мария Иванова

    В Геранбойском районе на западе Азербайджана произошел сильный взрыв и пожар на складе боеприпасов, местных жителей экстренно эвакуировали.

    Минувшей ночью вблизи села Низами Геранбойского района Азербайджана произошел инцидент на военном объекте, передает РИА «Новости».

    Возгорание на складе боеприпасов привело к детонации.

    «Минувшей ночью вблизи села Низами Геранбойского района на складе боеприпасов произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром… Ситуация была взята под контроль, а жители близлежащих территорий эвакуированы. Пострадавших нет», – говорится в совместном сообщении министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел республики.

    В настоящее время специалисты выясняют точные причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в офисном здании в Баку произошел взрыв.

    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

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    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    1 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестный с лопатой напал на прихожан и медиков у храма в Москве, после чего был застрелен случайным прохожим.

    «Инцидент произошел около 9.50 возле церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», – сообщил представитель оперативных служб, передает ТАСС.

    Стрелявшего мужчину, по предварительной информации, задержали правоохранительные органы.

    Пострадавший во время инцидента медицинский работник доставлен в больницу для оказания помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года вооруженный палкой петербуржец набросился на настоятеля храма.

    В апреле 2025 года злоумышленник убил ножом человека в церкви на Новослободской улице в Москве. В феврале того же года хулиган ударил пластиковой трубой двух служительниц храма в Подольске.

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    1 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America

    Bloomberg: Вице-президент Bank of America убита при нападении на Таймс-сквер

    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America
    @ Kyle Mazza/UNF News/CNP/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер женщина с ножом смертельно ранила вице-президента Bank of America Эрин Пьяченти и напала на туриста, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию Нью-Йорка, вооруженная двумя ножами 49-летняя Памела Сиснерос напала на прохожих в центре города. Сначала женщина ранила 68-летнего туриста в живот на пересечении Западной 41-й улицы и Седьмой авеню, когда тот стоял с женой. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

    Спустя примерно 20 секунд Сиснерос нанесла смертельный удар вице-президенту Bank of America Эрин Пьяченти на 42-й улице. Очевидцы привлекли внимание полицейских, которые около четырех минут пытались заставить нападавшую бросить оружие. «Я ничего не брошу. Я лучше убью вас обоих», – заявила Сиснерос правоохранителям.

    Полицейские применили электрошокеры, но они оказались неэффективными. После этого двое сотрудников открыли огонь. Сиснерос доставили в больницу, где она скончалась. В полиции отметили, что нападавшая ранее не задерживалась, но попадала в поле зрения из-за проблем с психикой в 2018 и 2019 годах. Признаков теракта следователи не усматривают.

    Напомним, на Таймс-сквер вооруженная ножами женщина ранила двух человек.

    В июне текущего года полицейские задержали подростка после поножовщины в центре Манхэттена.

    Весной на Центральном вокзале Нью-Йорка стражи порядка застрелили нападавшего с мачете мужчину.

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    1 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    CNBC: Появление Силуанова на встрече G20 шокировало Европу

    Европейских чиновников застигло врасплох участие Силуанова во встрече G20

    Tекст: Мария Иванова

    Присутствие министра финансов России Антона Силуанова на заседании «Группы 20» в Соединенных Штатах стало полной неожиданностью для представителей европейских стран, отмечают СМИ.

    «Неожиданное появление… Силуанова на встрече «Группы 20» вызвало шок в европейском сообществе», – говорится в материале телеканала, передает РИА «Новости».

    Европейские чиновники, по данным журналистов, оказались застигнуты врасплох присутствием российского министра. Накануне Минфин России информировал о переговорах Антона Силуанова с американским коллегой Скоттом Бессентом.

    Встреча прошла в городе Эшвилл штата Северная Каролина. Стороны обсудили вопросы финансового взаимодействия двух стран и повестку «Группы 20». Заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун назвала прошедшие переговоры продуктивными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров Антона Силуанова со Скоттом Бессентом на полях саммита.

    Американский министр исключил возможность заключения экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

    Президент США выразил надежду на позитивные результаты визита российского представителя.

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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    2 сентября 2026, 01:57 • Новости дня
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.

    «Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.

    Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова  предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

    Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    1 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Участниц антироссийской акции побили в Батуми

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Двух участниц антироссийской акции в центре Батуми побили проходившие мимо женщины, сообщила газета «Батумелеби» («Батумцы»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Одна из пострадавших рассказала, что проходившим не понравилась надпись на плакате «Россия – оккупант», после чего началась словесная перепалка, переросшая в драку между женщинами, которых разняла полиция.

    «Меня побили зонтиком», – сказала пострадавшая.

    В свою очередь женщина, которую обвинили в нападении на участниц акции, сказала, что те оскорбили ее ребенка.

    МВД начало следствие по статье УК «Насилие», по которой предусмотрены штраф или заключение под стражу на срок до одного года.

    Примечательно, что напавшие на участниц акции являются грузинками.

    В Батуми, как и в целом в Грузии, много туристов из России. Ранее были случаи, когда радикалы выходили с антироссийскими плакатами на пляж.

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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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