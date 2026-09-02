Житель Краснодара выиграл 35 млн рублей в лотерею с 35-го нажатия

Краснодарец выиграл 35 млн рублей благодаря функции случайных чисел

Tекст: Мария Иванова

Предприниматель из Краснодара Алексей приобрел счастливый билет лотереи «Все или ничего» за три минуты до начала розыгрыша, передает РИА «Новости».

«Монтажник окон Алексей из Краснодара купил билет на 180369-й тираж лотереи «Все или ничего» за три минуты до розыгрыша и спустя некоторое время узнал, что выиграл суперприз – 35 473 260 рублей», – рассказали представители компании «Столото».

Победитель признался, что совершил покупку рано утром во время сборов на работу. Мужчина целенаправленно нажимал кнопку случайного выбора чисел 35 раз подряд, ориентируясь на сумму главного приза в 35 млн рублей. Именно эта тактика, по его мнению, принесла успех.

Алексей владеет бизнесом по монтажу оконных конструкций. Выигранные средства он планирует вложить в развитие своего дела: обновить рабочие инструменты и рассмотреть возможность покупки нового автомобиля для профессиональных нужд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа столичный декоратор выиграла 24 млн рублей благодаря спонтанной покупке лотерейного билета.

В июне другой житель Краснодара получил суперприз в размере 134 млн рублей за случайный набор цифр.

Весной жительница Свердловской области сорвала джекпот на сумму около 23 млн рублей после вещего сна.