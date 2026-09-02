Захарова прокомментировала намерения британских властей обеспечить украинскую сторону данными для производства ракет SCALP, передает РИА «Новости».
Она охарактеризовала эти действия как проявление антироссийского курса.
«Это часть агрессивной русофобской политики Лондона», – заявила дипломат журналистам на полях Восточного экономического форума.
Мероприятие проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства ракет SCALP.
В Кремле резко раскритиковали подобные намерения Лондона.
Позже Мария Захарова сообщила о передаче Киеву технологий для самостоятельной сборки ракет Storm Shadow.