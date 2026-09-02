Ученые назвали лучшие растения для очищения воздуха во дворах

Курганский университет: Тыква и кабачки очищают воздух

Tекст: Катерина Туманова

Тыква, кабачки и крапива эффективно очищают воздух и активно поглощают углекислый газ, рассказала профессор Курганского государственного университета Наталья Несговорова РИА «Новости».

«В процессе исследовательской работы выявлено, что среди травянистых растений высокой способностью к ассимиляции углекислого газа обладают крапива двудомная и крупнолистовые культурные растения, а также представители семейства тыквенных», – сказала она.

Интенсивность накопления углеродсодержащих соединений наиболее высока у арбузов и тыкв. За один час на площади 1 кв. м листья тыквы связывают до 1,8 грамма углекислого газа.

Специалист рекомендует высаживать вместе с тыквенными кукурузу или подсолнечник, которые создадут защитный барьер от непогоды и увеличат урожай.

Кроме того, при активном разрастании крапива поглощает большое количество углекислого газа. Применение этой технологии позволяет не только получать полезные продукты, но и вносить вклад в борьбу с изменением климата.

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